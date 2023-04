Der Dresdner Komponist Manfred Weiss ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er am Dienstag im Alter von 88 Jahren. Weiss war Professor für Komposition und Musiktheorie an der Hochschule für Musik "Carl-Maria von Weber". In den 90er-Jahren war er Prorektor der Hochschule.

Manfred Weiss wurde 1935 in Niesky in der Oberlausitz geboren und studierte Komposition und Musiktheorie zunächst in Halle (Saale), später an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin. Seit 1959 lehrte er an der Dresdner Musikhochschule. Für seine Kompositionen erhielt er mehrere Preise, darunter den Kunstpreis der Stadt Dresden und den Hanns-Eisler-Preis von Radio DDR.