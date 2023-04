Mehr Informationen Am selben Abend spielen Jonathan Bree, Holy Moly and The Crackers, Brockhoff, Beans On Toast Donnerstag, 13. April, 19 Uhr Beatpol Altbriesnitz 2 A 01157 Dresden

Das letzte Mal, als Betterov im Beatpop auftrat, ist gerade erst wenige Wochen her, nun kommt der Thüringer wieder her. Und zeigt, dass Olli Schulz Recht hatte, als er meinte. Betterov werde "durch die Decke gehen, der Typ. Um den muss man sich keine Sorgen machen". Und in der Tat, bei dem Thüringer kann man durchaus von einem Hype reden, Dresden war schließlich nicht die einzige ausverkaufte Halle auf der Tour zu seinem Debüt-Album Olympia. Vielleicht liegt der Erfolg darin begründet, dass seine zwischen Indierock und Post-Punk angesiedelten Songs die großen Themen seiner Generation behandeln: Aufwachsen oder wie das ist, wenn das Zuhause nicht mehr der Ort ist, an dem man bleiben kann. Oder den Druck, der aus den unendlichen Möglichkeiten und dem Zwang zur Selbstoptimierung entsteht und der so groß wird, dass man es am Ende vielleicht gar nicht aus dem eigenen Zimmer schafft. Wir empfehlen allen, es an diesem Tag aus dem Zimmer zu schaffen, denn wer weiß, wann man Betterov wieder in Clubatmosphäre erleben kann.