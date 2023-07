Myrkvi machen isländischen Roadtrip-Indiepop

Island ist ja dafür bekannt, gemessen an seiner eher geringen Einwohnerzahl auffällig viele tolle Bands hervorzubringen. Myrkvi ist eine davon, dabei verzichtet sie auf die sonst island-typische düstere Melancholie und überrascht stattdessen mit luftigen Klängen, die wohlig an sommerliche Roadtrips erinnern. Die warme Stimme von Sänger Magnús Thorlacius klingt schnell vertraut und die Gitarren pendeln zwischen nordischem Americana, Folk und lupenreinen Indiepop. Um ihr neues Album vorzustellen, das sie als eine introspektive Reflexion über ihre 90er-Wurzeln, vergeudete Jahre und gemeinsamen Wahnsinn beschreiben, bereisen Myrkvi in diesem Sommer erstmals den europäischen Kontinent und schauen dabei erfreulicherweise auch in Dresden vorbei.

Myrkvis Musik klingt wie ein sommerlicher Roadtrip Bildrechte: Melina Rathjen

Mehr Informationen Dienstag, 15.08.23, 20 Uhr



Palais Sommer

Ostra Dome

Zur Messe 9 a, 01067 Dresden

Nina June singt über vergangene Romanzen

Bereits 25 Millionen weltweite Streams kann die niederländische Sängerin und Songwriterin Nina June vorweisen. Auf ihrem aktuellen Album "Meet Me on The Edge of Our Ruin" hat sie zudem mit Produzenten Duncan Mills (Florence + The Machine, Jake Bugg, Jamie Cullum) und der Arrangeurin Sally Herbert (Björk, Mumford & Sons) zusammengearbeitet. Darauf erzählt sie zu Streichern, Piano- und Gitarrenklängen von Spuren vergangener Romanzen, sich verändernde Beziehungen, vergangenen Freundschaften und ihren Sorgen über die Beziehung zwischen Mensch und Natur – und fragt auf Englisch: "Wohin gehe ich von hier aus?" Eine Antwort ist auf jeden Fall erstmal Dresden, alles weitere wird sich zeigen.

Die niederländische Sängerin, Songwriterin und Musikerin Nina June Bildrechte: IMAGO/Gonzales Photo

Mehr Informationen Samstag, 19. August 23, 20 Uhr



Peter Piek und seine vielen Persönlichkeiten

Peter Piek macht nicht einfach nur Musik. In ihm vereinigen sich Persönlichkeiten eines Malers, Musikers, Komponisten, Performancekünstlers und Schriftstellers – und sie ergänzen und akzentuieren sich wie Farben in einem seiner Bilder oder Töne und Rhythmen in seiner Musik. Ob Peter Piek zurückgezogen in seinem Leipziger Atelier arbeitet oder während einer Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn zwischen Moskau und Peking, ob er an der Gitarre komponiert oder auf analogen Synthesizern improvisiert: Peter Pieks Musik wird im Kern durch ein prägnant eingängiges Songwriting, eine metaphernstarke, farbenfrohe Sprache sowie seine markant hohe Stimme zusammengehalten. Nun ist der in Karl-Marx-Stadt geborene Künstler auf "Greatest Hits 2008 – 2023"-Tour, schließlich kann er inzwischen sieben Alben vorweisen.

Peter Piek ist nicht nur Musiker, sondern auch Maler und vieles mehr Bildrechte: Ari Fuchs

Mehr Informationen Donnerstag, 31. August 2023, 20 Uhr



GEH8 Kunstraum und Ateliers e.V.

Gehestraße 8

01127 Dresden





Erlend Øye mischt norwegische Melancholie mit sizilianischer Sommer-Musik

Erlend Øye war in den 2000er-Jahren der Held vieler Indiefolkpop-Fans – egal ob mit seinem Duo Kings Of Conveinece, seinem Projakt The Whitest Boy Alive oder solo. Durch die Musik des schlaksigen Norwegers zieht sich ein zurückgelehnter, alltäglicher Vibe, der Augen und Ohren für Orte, Situationen und Begegnungen öffnet und in seinen Liedern stehen seine Geschichten, seine Gitarre und seine Stimme im Zentrum. Das hat sich auch seit seinem Umzug nach Syrakus auf Sizilien nicht geändert, wo Erlend Øye mit drei sizilianischen Musikern sein neues Projekt La Comitiva ins Leben gerufen hat. Gemeinsam mischen sie traditionelle lokale Klänge mit südamerikanischen Einflüssen, behalten aber den akustischen Sound von Kings Of Convenience bei. Beste Musik für einen herrlichen Sommerabend.

Erlend Øye und seine neue Band La Comita Bildrechte: Powerline Agency