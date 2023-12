Hinweis Dieser Artikel wird jeweils zum ersten Tag des neuen Monats aktualisiert, sodass Sie hier immer die neuesten Empfehlungen für jeden Monat finden.

Die Independent-Rockband "Freunde der italienischen Oper" existiert schon seit mehr als 35 Jahren. Gegründet 1987 in Dresden sorgte die Band mit ihrer Mischung aus Postpunk, Elektro, Shanty und Swingjazz für Aufsehen. Anfang der 1990er galt sie unter Kritikern und Journalisten als beste und innovativste Band der neuen Länder. Nur zwei Jahre später gab es allerdings das letzte Konzert in der damaligen Besetzung. Seit 2018 stehen die Freunde der italienischen Oper nun in Neubesetzung um Sänger Ray van Zeschau wieder auf der Bühne. Im Beatpol sind sie am 2. Dezember zu Gast.

Bildrechte: dpa

Mehr Informationen Wann?

2. Dezember 2023



Wo?

Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

Der US-amerikanische Rapper Oddisee macht ernste Musik, ohne dabei schwer zu klingen. Schon als Kind war er durch seinen sudanesischen Vater und seine afroamerikanische Mutter von unterschiedlichen Musikkulturen umgeben. Bevor er als MC aktiv wurde, machte er sich in den 2000er Jahren bereits als Produzent einen Namen und mischte unter anderem an den Beats bei DJ Jazzy Jeff mit. 2012 veröffentlichte Oddisee schließlich mit "People Hear What They See" sein erstes eigenes HipHop-Album, das von Kritikern und Publikum gefeiert wurde. Geboren und aufgewachsen in Washington setzte er sich schon immer mit Politik auseinander. Bis heute sind seine Texte meist gesellschaftskritisch, ohne dabei verbissen zu wirken. Das Ganze kombiniert er mit lässigen Beats und Soul-Einwürfen. Live zu erleben ist Odddisee am 4. Dezember im Conne Island.

Mehr Informationen Wann?

3. Dezember 2023



Wo?

Groovestation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

Rapper Anton Schneider alias Fatoni überzeugt mit erfrischend ehrlichen Texte, die eine eindeutige Absage an ein glattpoliertes Image sind. Er selbst bezeichnet sich als ständig überfragt, immer zwischen den Stühlen und gleichzeitig getrieben von der unterschwelligen Panik, etwas zu verpassen. Dass er musikalisch nichts verpassen will, beweisen seine zahlreichen Kollaborationen unter anderem mit Mine, Max Herre und Die Höchste Eisenbahn. Auch mit der Brassband Moop Mama hat der selbsternannte "beste deutsche Rapper der Welt" zusammengearbeitet – was dann doch gar nicht so überrascht, war der doch bis 2010 selbst Teil der bayerischen Brassband. Auf Fatonis neuen Album "Wunderbare Welt" sind unter anderem Künstler wie Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, Danger Danund seine Antilopen Gang wie auch Max Herre und Deichkind zu hören. Im Dezember präsentiert Fatoni seine "Wunderbare Welt" im Kalif Storch.

Bildrechte: Stephie Braun

Mehr Informationen Wann?

7. Dezember 2023



Wo?

Tante Ju

An der Schleife 1

01099 Dresden

Felix Räuber wurde als Frontmann der Elektropop-Band Polarkreis 18 ("Allein, allein") bekannt. 2018 startete er solo durch. Sein Sound: eine Mischung aus Pop, Neoklassik und Elektronik. Auf seinem Solodebüt "WALL" schaffte er epische Klanglandschaften, getragen von seiner kraftvollen, zerbrechlichen Stimme. Er selbst bezeichnet seinen Stil als "Cinematic Pop". Für diesen Advent hat sich Felix Räuber klassische Weihnachtslieder vorgenommen, denen er ein völlig neues musikalisches Gewand schenkt – wie das klingt, kann man sich am 2. Advent in der Dreikönigskirche anhören.

Bildrechte: imago images / Robert Michael

Mehr Informationen Wann?

10. Dezember 2023



Wo?

Dreikönigskirche/Haus der Kirche

Hauptstraße 23

01097 Dresden

Sein erstes Album "Dýrð í dauðaþögn" hat den Isländer Ásgeir Trausti Einarsson 2012 in seiner Heimat zum Star gemacht. Mit seinem Mix aus Folk und Elektronik traf er einen Nerv und stellte sogar die Verkaufszahlen von Größen wie Björk und Sigur Ros in den Schatten. In seinen Songs verbindet Ásgeir hohen Gesang zu sanfter Melancholie. Mit "Time on My Hands" hat er im Herbst 2022 sein viertes Studioalbum herausgebracht, knapp ein Jahr später veröffentlichte er die Songs erneut in einer Lo-Fi-Version. Im Dezember kommt der Singer-Songwriter für vier Konzerte nach Deutschland, unter anderem spielt er im Alten Schlachthof.

Bildrechte: IMAGO / Gonzales Photo

Mehr Informationen Wann?

12. Dezember 2023



Wo?

Alter Schlachthof

Gothaer Straße 11

01097 Dresden

Die Wiener Band Buntspecht bewegt sich irgendwo zwischen Ekstase und Melancholie, Trauer und schelmischem Grinsen, Lebensbejahung und immer wieder nagenden Zweifeln. Ihr Indie-Pop ist geprägt von Einflüssen aus Gypsy Swing, Bossa Nova, Folk und natürlich einer ordentlichen Portion Wienerlied. Im November haben die fünf Musiker ihr mittlerweile drittes Album veröffentlicht mit dem kryptischen Titel "An das Gestern, das nie Morgen wurden darfte. Ich warte." Damit sind sie im Dezember auf Clubtour und spielen auch im Beatpol.

Bildrechte: Michelle Rassnitzer

Mehr Informationen Wann?

15. Dezember 2023



Wo?

Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

Die Postpunk-Band Die Art blickt auf fast 40 Jahre Bandgeschichte zurück. Gegründet 1985 aus der Vorgängerband Die Zucht zählte sie in der DDR zu den systemkritischen Bands. Mit ihrem eher düsteren Punk und Songs wie "Endlos" prägten Die Art in musikalischer Hinsicht die Wendezeit. 2001 löste sich Band auf, meldete sich nach sechs Jahren Pause aber im April 2007 in Neubesetzung wieder zurück. Geblieben ist ihr markanter Sound irgendwo zwischen Indierock, Postpunk und Darkwave. Im Dezember geben Die Art gleich zwei Konzerte in der Groovestation.

Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

Mehr Informationen Wann?

21. und 22. Dezember 2023



Wo?

Groovestation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

Das Leipziger Duo Stiehler/Lucaciu steht für instrumentalen Pop mit Saxophon und Klavier. Mit eingängigen Melodien, Beats, Synthesizern erzählen die Musiker Sascha Stiehler (Klavier) und Antonio Lucaciu (Saxophon) musikalische Geschichten – mal leiser und mal lauter. Beide kennen sich seit Kindheitstagen, haben gemeinsam ein Jazz-Studium absolviert und standen unter anderem schon mit Pop-Größen wie Clueso, Elif und Annett Louisan auf der Bühne. Im Advent begeben sie sich auf magische Weihnachtstour. Im Gepäck haben sie ihr aktuelles Album "Klappen und Tasten". Für die magischen Momente bei der Weihnachtsshow haben sie als Unterstützung keinen geringeren als den renommierten Magier Alexander Straub dabei.