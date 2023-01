"Not All Of Your Pain Is Self Chosen" – so heißt das aktuelle Album des Kölner Duos Suir. Und nicht nur der Titel ist vielversprechend für alle, die es dunkel mögen. Denis Wanic und Lucia Seiß geben sich darauf ganz und gar dem Postpunk- und Shoegaze-Sound hin, sodass sich auch die Zuhörenden und Zuschauenden in den redundanten und ausschweifenden Gitarren- und Synthesizer-Klängen verlieren können. Dieser Schmerz, der sehr viel Schönes in sich trägt, ist dann wohl doch selbst gewählt.