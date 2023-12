Seit 15 Jahren machen die Schweizerinnen Sophie und Sara Diggelmann und Franca Mock gemeinsam Musik. Als Velvet Two Stripes kreieren sie Rocksounds mit Einflüssen aus Garage, Blues und Riot Grrrl Punk. Ihr aktuelles viertes Album "No Spell For Moving Water" haben die Musikerinnen in den USA aufgenommen und dafür mit Grammy-Preisträger Vance Powell und Pete Lyman zusammengearbeitet, die auch schon an Alben von The White Stripes, Tom Waits und Weezer mitgemischt haben. Im Januar präsentiert das Trio die neuen Songs im Ostpol live. Fans von The White Stripes, den Yeah Yeah Yeahs oder The Kills sollten sich dieses Konzert nicht entgehen lassen.