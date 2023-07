Supergroup des deutschen Indiepops: Husten

Eine der Bands, die sich Woods of Birnam in diesem Jahr eingeladen haben, ist Husten. Der etwas unappetitliche Name sollte nicht abschrecken, verbirgt sich dahinter doch eine Art Supergroup des deutschen Indiepops: bestehend aus dem gefeierten Singer-Songwriter Gisbert zu Knyphausen, dem Top-Produzenten Moses Schneider (Tocotronic, Beatsteaks) und dem früheren Viktoriapark-Sänger Tobias Friedrich alias Der dünne Mann. Seit fünf Jahren musiziert dieses Trio nun schon zusammen, im letzten Jahr erschien ihr Debütalbum "Aus allen Nähten". Das Ziel sei gewesen, sagte Knyphausen in einem Interview, ähnlich wie sein Vorbild Conor Oberst "den eigenen Weltschmerz in kunstvolle Worte zu packen und in intensive Songs zu gießen". Ziel erreicht, würden wir sagen.

Gisbert zu Knyphausen kommt mit seiner Supergroup Husten im Juli nach Dresden Bildrechte: IMAGO / opokupix

Mehr Informationen Wann?

Samstag, 1. Juli 2023, 17 Uhr



Wo?

Konzertplatz Weißer Hirsch

Stechgrundstraße (hinter dem Parkhotel)

01324 Dresden

Charmante Nouvelle-Chansons: Zaz

Zaz wird gerne mit Namen wie Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen, denn ihre unverkennbare Stimme wird rund um die Welt gefeiert – von Südamerika bis nach Japan, von Deutschland bis nach Osteuropa, in Russland, Mexiko, Kanada und Spanien, um nur einige zu nennen. So hat sie auf fünf Kontinenten große Konzerte gespielt und immer wieder bewiesen, dass Musik grenzenlos ist. Nun kann man auch in Dresden wieder einmal die charmante Persönlichkeit der französischen Nouvelle-Chanson-Sängerin live erleben, neue Facetten ihrer Kunst entdecken und sich erneut in ihre größten Hits verlieben wie: "Je veux", "On ira" oder "Que vendra".

Die französische Sängerin Zaz ist inzwischen ein Weltstar. Bildrechte: imago/Future Image

Mehr Informationen Wann?

Dienstag, 25. Juli 2023, 20 Uhr



Wo?

Open Air Freilichtbühne Junge Garde

Karcherallee 10

Dresden 01277

Private Songs über "Love & Money": Katie Melua

Katie Melua wurde schon des Öfteren als die beste Geschichtenerzählerin der britischen Popmusik bezeichnet. Mit ihren Songs und wunderbaren Coverversionen hat die 35-Jährige inzwischen nicht nur etliche Male die Charts erobert, einige der renommiertesten Musikpreise abgeräumt und über 50 Platin-Auszeichnungen erhalten, sondern auch die Bühnen dieser Welt gesehen und schon fast überall gespielt. Vor ein paar Monaten veröffentlichte die Singer-Songwriterin ihr bereits neuntes Album mit dem Titel "Love & Money", auf dem sie in sie privaten Songs tiefe Einblicke in ihr Leben gibt. In Dresden wird sie zeigen, dass sie mit ihrer Musik regelrecht Bilder in den Köpfen der Konzertbesucher zeichnen kann.

Katie Melua spielt ihre persönlichen Songs auf der Bühne der Jungen Garde in Dresden. Bildrechte: Rosie Matheson

Mehr Informationen Wann?

Samstag, 22. Juli 2023, 19.30 Uhr



Wo?

Open Air Freilichtbühne Junge Garde

Karcherallee 10

Dresden 01277

Intimer Folk: Emma Ruth Rundle

Emma Ruth Rundle beherrscht verschiedene Stile: von träumerischer Abstraktion bis hin zum klassischen Singer-Songwriter-Sound auf der akustischen Gitarre. Nachdem die Amerikanerin ihr letztes Album "On Dark Horses" mit ihrer Live-Band aufgenommen und auf Tour gebracht hatte, kehrt sie für dieses Konzert nun zu einem Instrument zurück, das sie in ihren Zwanzigern vernachlässigt hatte: dem Klavier.



Zusammen mit ihrer Stimme erzeugt es auf ihrem letzten "Engine of Hell" eine so besondere Intimität, als würde man neben Emma Ruth Rundle auf der Bank sitzen oder die Songs selbst spielen. Sie setzt als Songwriterin auf eine minimalistische Klangästhetik, um jeder Note und jedem Wort maximale Wirkung zu verleihen und die Verletzlichkeit und Unvollkommenheit der menschlichen Natur einzufangen.

Emma Ruth Rundle hat sichtlich Spaß auf der Bühne Bildrechte: IMAGO / Gonzales Photo