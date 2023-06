Vor vier Jahren begannen KISS ihre Abschiedstournee in Leipzig. Nach einer zwischenzeitlichen pandemie-bedinten Pause sind die geschminkten Hard-Glam-Rocker immer noch auf "End Of The Road"-Tour – 50 Jahre nach ihrer Bandgründung in New York. Und auch das Konzert in Dresden wird ganz sicher ein riesiges Spektakel: Mit Explosionen, Riffs und fliegenden Superhelden. KISS spucken Blut und Feuer, sie schießen Raketen aus ihren Instrumenten und schweben über den Köpfen der Fans quer durch die Hallen. Es wird laut werden bei Hits wie "I Was Made For Lovin ’You", oder "Love Gun" und alle werden mitsingen, wenn es ein letzte Mal heißt: I wanna rock and roll all night and party every day!