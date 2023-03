Dass Sonic Youth seit ihrer Auflösung 2011 nicht mehr zusammen auftreten, ist immer noch schade, schließlich zählten sie zu den wohl einflussreichsten Gitarrenbands der Achtziger und Neunziger und haben mehr als eine Generation von Musikfans – darunter auch einen gewissen Kurt Cobain – für den Wert des Experimentierens im Rock'n'Roll sensibilisiert. Thurston Moore ist aber immer noch unterwegs: Gemeinsam mit seiner Supergroup um Bassistin Deb Googe (My Bloody Valentine), Schlagzeuger Steve Shelley (Sonic Youth) und Gitarrist James Sedwards (Nøught) stellt er nun unter anderem sein 2020er vielbeachtetes, siebentes Soloalbum "By The Fire" vor, das sich nicht groß um Genres schert und von akustischen Kompositionen bis zu Metal-Noise-Eruptionen reicht.