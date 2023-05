Auf Elektro-Akustik-Tour: Hundreds

Als Hundreds vor drei Jahren ihr Album "The Current" veröffentlichten, bewiesen sie, dass sie mit ihrem melodieverliebten Pop und ungewöhnlichen Arrangements einzigartig in der deutschen Musiklandschaft sind. Nun geht das Hamburger Geschwister-Duo mit dem Album nochmals auf Tour – aber ganz anders. Nachdem sie in großen Venues wie der Elbphilharmonie aufgetreten sind, haben sie die Songs neu arrangiert und spielen sie nun in kleineren Clubs. Das Ziel dabei: die Songs transparent zu machen, ohne deren Wucht aufzugeben. Beziehungsweise die Essenz des Downbeat-Erfolgsrezepts aus Gesang, Klavier, Percussion und Elektroklängen freizulegen, damit sich die schon klassische Hundreds-Energie, Intensität und emotionale Tiefe entfalten kann.

Hundreds spielen nochmal "The Current" - am 19. Mai in der Schauburg Dresden Bildrechte: imago stock&people

Mehr Informationen Freitag, 19. Mai 2023



Schauburg

Königsbrücker Str. 55

01099 Dresden

Psych-Pop mit Nietzsche-Referenz: Tess Parks

Die in Toronto geborene, in London lebende Künstlerin Tess Parks kehrte im Mai 2022 mit ihrem lang ersehnten neuen Album "And Those Who Were Seen Dancing" zurück. Eine Anlehnung an das Nietzsche Zitat: "Und diejenigen, die beim Tanzen gesehen wurden, wurden von denjenigen für verrückt gehalten, die die Musik nicht hören konnten." Der Psychedelic-Pop der Musikerin, die mit einer Stimme singt, die in Sachen cool und verraucht locker mit Courtney Love und Hope Sandoval mithalten kann, heißt einen nicht nur mit offenen Armen in ihrer Welt willkommen, sondern enthält auch die Art von optimistischer, inspirierender Botschaft, die wir dringend brauchen. Und auch wenn ihre psychedelischen Songs nicht sofort zum Tanzen einladen, sollte man es bei ihrem Konzert auf keinen Fall lassen.

Tess Parks Musik ist inspirierend und optimistisch Bildrechte: imago images / Martin Müller

Mehr Informationen Dienstag, 16. Mai 2023, 21 Uhr



OstPol

Königsbrücker Straße 47

01099 Dresden

Robert Smith gefällt das: Mono (Japan)

"Das ist Musik für die Götter", schrieb der britische NME einmal über das japanische Postrock-Quartett Mono. Seit ihrer Bandgründung 1999 hat die vierköpfige Instrumental-Band in über 55 Ländern gespielt und gilt längst als eine der international erfolgreichsten, japanischen Bands. Mit ihren einzigartigen, orchestralen Arrangements, die sie in typischer Shoegaze-Manier mit einer gehörigen Portion Noise versehen, haben sie bereits Robert Smith von The Cure begeistert. Nun kommen sie nach Dresden, um auch mit Orchesterinstrumenten, elektronischen Elementen und vielleicht doch dem ein oder andren kurzen Gesangspart zu zeigen, wie göttlich ihre Musik wirklich ist.

Mono aus Japan machen Instrumentalmusik Bildrechte: imago images/Gonzales Photo

Mehr Informationen Mittwoch, 24. Mai 2023, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

"Cinematic Pop" ohne Polarkreis: Felix Räuber

Felix Räuber wurde als Frontmann der Dresdener Elektropop-Band Polarkreis 18 – größter Hit "Allein, allein" – bekannt. Sein Sound als Solo-Künstler lässt sich als Mischung aus Pop, Neoklassik und Elektronik beschreiben. Auf seinem Solodebüt "WALL" setzt sich der Sänger, Komponist und Produzent mit persönlichen und politischen Grenzen auseinander, inspiriert von Reisen in den Nahen Osten, und erschafft epische Klanglandschaften, getragen von seiner kraftvollen, zerbrechlichen Stimme in einem Stil, den er als "Cinematic Pop" beschreibt. Musikalisch unterstützt vom virtuosen Spiel seines Pianisten Justin Lehmann-Friese wird er sowohl Hits seiner Band Polarkreis 18 als auch die Veröffentlichungen als Solokünstler, die unter anderem in internationalen Serien wie "Grey‘s Anatomy" zu hören sind, sowie Musik aus der Produktion "Wie klingt Heimat" spielen, die aktuell auch in der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden in Form einer multimedialen Ausstellung zu bestaunen ist. Ein Konzertabend zwischen regionalen musikalischen Einflüssen und internationalem Popsound.

Felix Räuber war früher Sänger der Dresdner Band Polarkreis 18 Bildrechte: IMAGO