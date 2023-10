Hinweis Dieser Artikel wird jeweils zum ersten Tag des neuen Monats aktualisiert, sodass Sie hier immer die neuesten Empfehlungen für jeden Monat finden.

Motor hinter der Indiefolk-Band Black Sea Dahu ist die Schweizerin Janine Cathrein. Die Singer-Songwriterin besticht mit dunkler, warmer Stimme und wird dabei von Cello, Gitarre, Bass, Keys oder Schlagwerk untermalt. Black Sea Dahu machen wunderbare Musik, die berührt, Kraft gibt und authentisch ist. Zu erleben ist das im November im Alten Schlachthof.

Bildrechte: IMAGO / Carsten Thesing

Mehr Informationen Wann?

1. November 2023



Wo?

Alter Schlachthof

Gothaer Str. 11

01097 Dresden

Gospel-Sängerin Florence Adooni aus dem westafrikanischen Ghana und Tastenvirtuose Carsten Meyer alias Erobique ergeben eine musikalische Mischung, die spannender nicht sein könnte. Adooni verbindet den Soul der nord-ghanaischen Savanne mit dem urbanen Sound Kumasis, der kulturell wichtigsten Stadt Ghanas. Erobique dagegen ist bekannt für Improvisationsfreudigkeit und eingängige Disco-Hymnen wie "Urlaub in Italien". 2020 in Ghana kennengelernt, trafen sie sich diesen Sommer in Berlin wieder – und verabredeten sich sofort für eine Tour, auf der sie auch einige Erobique-Hits spielen wollten. Der Anlass könnte besser nicht sein: Im Herbst erscheint eine gemeinsame Single.

Mehr Informationen Wann?

1. November 2023



Wo?

Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

Seit mehr als zehn Jahren stehen Nora Steiner und Madlaina Pollina als das Duo Steiner & Madlaina auf der Bühne. Die Freundschaft der beiden Schweizerinnen geht noch weiter zurück. Kennengelernt haben sie sich bereits zu Schulzeiten auf dem Pausenhof. Heute begeistern sie mit Witz, Geist und guten Songs und erobern mit ihrem Mix aus Folk und Pop die Indietanzflächen der Clubs. Aktuell sind sie mit ihrem dritten Album "Risiko" auf Tour und kommen auch in den Alten Schlachthof.

Bildrechte: imago/Future Image

Mehr Informationen Wann?

11. November 2023



Wo?

Alter Schlachthof

Gothaer Str. 11

01097 Dresden

Das Folkpop-Duo Amistat besteht aus den Zwillingsbrüdern Josef und Jan Prasil – zwei Musiker mit einer tiefen Verbindung, deren musikalische Reise geprägt von kultureller Vielfalt ist. Geboren sind die beiden in Deutschland und aufgewachsen in Italien. In Australien fanden sie schließlich ihre kreative Inspiration, bis es wieder zurück in die Heimat ging und ihre musikalische Karriere einen Wendepunkt nahm. Nach ihrem Debütalbum "Parley" spielten sie bei Tash Sultana im Vorprogramm. 2023 gab es die erste eigene ausverkaufte Europatour. Im Herbst geben Amistat einige Zusatzkonzerte, unterem anderem im Beatpol.

Bildrechte: Amistat

Mehr Informationen Wann?

16. November 2023



Wo?

Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

Die Psychedelic Rockband Elder macht bereits seit 2006 Musik. Gegründet in den USA, sind mittlerweile drei von vier Bandmitgliedern in Berlin beheimatet. Der Sound von Elder vereint Doom Metal mit Stoner und Psychedelic Rock. Zudem lebt Sänger, Gitarrist und Songwriter Nick DiSalvo beim Komponieren seine Vorliebe für lange Lieder aus. So sind auch die Songs auf dem aktuellen Album "Innate Passage" zwischen acht und 15 Minuten lang. Im Herbst sind Elder wieder auf Tour und gastieren auch in Dresden.

Bildrechte: IMAGO / Gonzales Photo

Mehr Informationen Wann?

17. November 2023



Wo?

Chemiefabrik

Petrikirchstraße 5

01097 Dresden

Dota Kehr bespielt seit knapp 20 Jahren die Bühnen Deutschlands. Politisch engagiert, eröffnet die Berlinerin – früher unter dem Pseudonym Kleingeldprinzessin bekannt – in klugen Liedern einen poetischen und zugleich lebensnahen Blick auf die Welt. Auf dem im Sommer erschienenen Album "In Der Fernsten Der Fernen" hat sie nun zum zweiten Mal Gedichte der polnisch-deutsch-jüdischen Lyrikerin Mascha Kaléko vertont, die in den 1920er- und 1930er-Jahren in Berlin mit ironischer Großstadtlyrik bekannt wurde, bevor sie nach New York emigrieren musste.



Für das Album hat sich Dota Kehr unter anderem Dirk von Lotwzow, Gisbert zu Knyphausen und Sarah Lesch als Gäste hinzugeholt. Im November kommt sie mit ihren musikalischen Gedicht-Interpretationen für zwei Konzerte nach Dresden. Für das Konzert in der Schauburg gibt es noch Tickets.

Bildrechte: imago images/Martin Müller

Mehr Informationen Wann?

23. November 2023



Wo?

Filmtheater Schauburg

Königsbrücker Str. 55

01099 Dresden

Der Berliner Künstler Lambert wurde 2014 durch Youtube-Videos bekannt, in denen er – maskiert mit einer sardischen Stiermaske – bekannte Indie-Songs am Klavier interpretierte. Acht Alben hat er seitdem veröffentlicht, die Maske ist geblieben. Bis heute gibt der Künstler nur wenig über sich preis. Nur soviel: Lambert ist Jazzpianist mit einem außergewöhnlichen Gespür für Melodien, der die komplette Gefühlsklaviatur des Lebens mit enormer Leichtigkeit spielen kann. Mit seinem aktuellen Album ist Lambert zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Im März hat er mit "All This Time" sein erstes Jazzalbum veröffentlicht, das er in Dresden live vorstellt.

Bildrechte: IMAGO / Martin Müller

Mehr Informationen Wann?

23. November 2023



Wo?

Jazzclub Tonne

Tzschirnerplatz 3-5

01067 Dresden

Bei Pianist Martin Kohlstedt bilden sowohl Klavier als auch Synthesizer einen festen Bestandteil seines Klanggewands. Damit erzeugt er ein Spannungsfeld aus analoger Gelassenheit und elektronischem Aufbegehren. Seine Art des Arbeitens bezeichnet Kohlstedt als modulares Komponieren, die Stücke sind ständig in Bewegung und folgen auch im Konzert keiner festgelegten Form. Improvisation ist Teil seines Schaffens. Neben eigenen Stücken schreibt er Soundtracks für Filme, Theaterstücke, Podcasts und Hörspiele. Im November ist er in Dresden live in der Lukaskirche zu erleben.

Bildrechte: dpa