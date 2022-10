Cari Cari sind das nächste große Ding. Sagen alle. Als Kind von The XX und The Kills wurden sie schon bezeichnet – genauso wie als neue Cat Power. Gegründet haben Schlagzeugerin und Sängerin Stephanie Widmer und Gitarrist und Sänger Alexander Köck die Band allerdings, um mit ihrer Musik mal in einem Quarantino-Film zu landen. Das ist dem österreichischen Duo zwar bislang noch nicht gelungen, aber immerhin haben sie es mit ihren atmosphärischen Western Sounds aus Indie, Blues und 70er-Jahre-Rock in die ja auch ziemlich coole Serie "Shameless" geschafft. Und auf die großen internationalen Festivalbühnen. Umso schöner, dass sie nun auch nach Dresden kommen.

Laibach sind nicht nur die berühmteste Band aus Slowenien, sondern auf der ganzen Welt bekannt dafür, mit ihrer Musik und Kunst zu provozieren. Ihr aktuelles Album "The Sound of Music" entstand, nachdem Laibach im Jahr 2015 auf Einladung in Nordkorea auftraten und Songs performten, die dort zum Englischlernen benutzt werden. Laibachs Musik allein ist schon provokant, da sie aus dekadenten Streichern, Chören, militärischem Gestus und tiefem Gesang besteht, in die sie Anleihen von Bach bis Queen einfließen lassen, aber vor allem provozieren die Slowenen mit Nazisymbolik genauso wie mit der der Stalinisten. Ihr Ziel: Die Leute zum Nachdenken anregen und aus der Geschichte lernen. Ihre Konzerte sind multimediale Kunstaktionen und riesige Selbstinszenierungen. Nach der Kritik an Faschismus und Nationalismus sind sie nun in der Gegenwart angekommen: Bei der Kritik des Kapitalismus.