Manchester ist neben London die Popmusikstadt Englands: The Fall, Joy Division, The Smiths und The Slow Show, auch wenn Sänger Rob Goodwin nun schon einige Jahre in Düsseldorf lebt. Die Indie-Pop-Band widmet sich den dunklen Seiten des Pop. Aus minimalistischen Arrangements entwickeln sich gewaltige sinfonische Panoramen, immer wieder unterbrochen von Momenten der Stille. Markenzeichen: der Bariton von Sänger Rob Goodwin. Erst Ende September hat die Band mit "Subtle Love" ihr mittlerweile fünftes Studioalbum veröffentlicht, das sie im Beatpol Dresden live präsentieren.

Die vier Musiker von The Slow Show präsentieren im Beatpol Dresden ihr neues Album "Subtle Love". Bildrechte: Paul Husband

Die Wiener Sängerin und Musikerin Sophie Lindinger ist einigen vielleicht als eine Hälfte des Elektropop-Duos Leyya bekannt. Mit der Band My Ugly Clementine, bei der sie live als Bassistin auf der Bühne steht, präsentiert sie eine Mischung aus Indie, Pop und Garage-Rock. Die Texte des Frauen-Trios handeln von feministischen Diskursen, Empowerment und Gleichberechtigung. Nach dem erfolgreichen Debüt "Vitamin C" im Jahr 2020 folgte diesen August mit "The Good Life" Album Nummer Zwei.

My Ugly Clementine haben im August 2023 ihr neues Album "The Good Life" veröffentlicht und stellen es nun beim Konzert in Dresden vor. Bildrechte: Rea von Vić

Wer genau sich hinter dem Pseudonym Rolf Blumig verbirgt, darüber ist wenig bekannt. Nur so viel: Er wurde in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre geboren und wohnt in Leipzig. 2021 unterschrieb er einen Plattenvertrag beim Berliner Label Staatsakt. Mit dem im Folgejahr veröffentlichten Album "Rolfie lebt!" konnte er sich im deutschsprachigen Indie-Kosmos etablieren.



Musikalisch bewegt sich Blumig zwischen Rock und Pop, schätzt Fleetwood Mac genauso wie Zeckenrap und den Sound der elektrischen Gitarre. Hier treffen Death-Metal-Riffs auf 50er-Jahre-Schlager, auf Funk und Pop und Abseitiges. 2023 kam sein dritter Langspieler "Zirkus Blumig" heraus, eine Mischung aus Kommentierung, Rückzug und zornigem Revolutionsgeist.



In den Medien hieß es einst über Blumig: "Wenn es dir mal schlecht geht, kommt Rolf Blumig vorbei, tritt dir gegen das Schienbein und Moonwalked davon." Wie sich das anfühlt, davon kann man sich im Oktober im Beatpol selbst ein Bild machen.

Bei Rolf Blumig treffen Death-Metal-Riffs auf 50er-Jahre-Schlager, auf Funk und Pop. Bildrechte: Nathalie Valeska

Bei Tim Vantol trifft Folk auf Country und Punk. Dass das eine bezwingende Kombination sein kann, beweist der Musiker aus Amsterdam mit akustischer Gitarre, Reibeisenstimme und fast hymnenhaften Songs, die er in Punkmanier herauspresst. Sein letztes Album "Better Days" ist sein bisher persönlichstes Werk. Er selbst sagte einst darüber: "Ich war am Arsch und jetzt erzähle ich den Leuten, wie es ihnen gut gehen soll. Ist das heuchlerisch?" Nein, keinesfalls – davon und von der sympathischen Bühnenausstrahlung Vantols kann man sich im Oktober im Beatpol Dresden überzeugen.

Mixt Folk mit Einflüssen aus Country und Punk: Tim Vantol Bildrechte: imago images/Gonzales Photo