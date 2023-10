Live-Musik Dresden: Die fünf besten Konzerte im Oktober

Hauptinhalt

Im Oktober 2023 sind in Dresden wieder spannende Musikerinnen und Musiker live zu erleben: Die Wiener Band My Ugly Clementine bringen ordentlich Frauen-Power auf die Bühne und ihr neues Album in die Groove Station, The Slow Show kommen aus Manchester angereist und Rolf Blumig stellt im Beatpol seinen musikalischen Zirkus vor. Das sind unsere Tipps für Konzerte in Dresden!