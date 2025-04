Die Punkrock-Band Turbostaat hat sich vor einem Vierteljahrhundert in der schleswig-holsteinischen Provinz gegründet und seitdem hat sich viel "Alter Zorn" angestaut, den sie auf ihrem so betitelten neuen Album thematisieren. Denn Turbostaat blicken trotz aller norddeutschen Liebe zum Watt nur selten starr aufs offene Meer, sondern vielmehr auf verwahrloste Eckkneipen, in der sich düstere Schatten stapeln, auf Metropolen, die immer enger werden, auf die Gesamtsituation, die schwierig ist. Dabei ist "Alter Zorn" kein "Früher war alles besser"-Album mit Hymnen und Parolen, sondern eher ein Werk der märchenhaften Düsternis. Ein bisschen mitsingen, kann man beim Konzert in Dresden aber ganz sicher trotzdem.

Mehr Informationen zum Konzert Mittwoch, 2. April 2025, 20 Uhr



Club Tante JU

An der Schleife 1

01099 Dresden

Dieses Konzert ist im wahrsten Sinne eins zum Träumen. Schon im letzten Jahr ging Polarkreis-18-Sänger Felix Räuber mit Pianist Martin Herzberg auf ausverkaufte Tournee, um das Album "The Art Of Dreaming" zu präsentieren. Nun lädt Räuber wieder zum "Traumkonzert", diesmal mit dem Konzertpianisten und Komponisten Justin Lehmann-Friese sowie weiteren Gästen. Gemeinsam wollen sie die Zeit anhalten und ihr Publikum in eine tiefe Traumwelt entführen, in der man sich mal wieder richtig fallen lassen kann.

Mehr Informationen zum Konzert Donnerstag, 3. April 2025, 20 Uhr



Konzertsaal im Kulturpalast

Schloßstraße 2

01067 Dresden

RasgaRasga sind sechs Musikerinnen und Musiker mit zwölf Instrumenten und jeder Menge tanzbarer Musik zwischen Folk und Pop, Balkan- und Worldbeats. Daria Assmus singt auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch oder in ihrer ganz eigenen Sprache – mal hoch energetisch, klar und direkt, dann wieder melancholisch-träumerisch. In ihrem neuen Programm "Helio" drückt die Kölner Band ihren Herzschlag, ihre Stimmungen, Visionen und Gefühle aus und kreiert so ihren eigenen Indiepop mit spannenden neuen Genreverschmelzungen und transkulturellen Einflüssen. Mitreißend und tanzbar.

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 4. April 2025, 20 Uhr



GrooveStation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

"Wir waren hier" heißt das aktuelle Album der Nerven. Das könnte man so deuten, dass es das letzte Album nach 14 Jahren Bandgeschichte sein könnte. Aber nein, die drei Musiker Kevin Kuhn, Julian Knoth und Max Rieger, die alle auch noch in anderen Bands und Projekten mitspielen, haben sich mal wieder gefunden, wollen jetzt erst recht weitermachen mit ihrer Musik, die immer noch zornig, laut, dramatisch, aber auch nihilistisch ist. Oder wie es in der Ankündigung heißt: "In ihrer Musik fliegt man immer noch über Halden voll Schrott, über dürre Heiden, wüste Länder und öde Städte. Aber es schillern nun auch schöne Klangtupfer über der Szene wie von den letzten Sonnenstrahlen vor einer ewigen Nacht oder von einem bunt schillernden Ölfilm auf einer verdreckten See." Und dass sie live immer nochmal fantastischer sind als auf Platte, werden sie auch in Dresden zeigen.

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 4. April 2025, 20 Uhr



Chemiefabrik

Petrikirchstraße 5

01097 Dresden

Der Schweizer Musiker Dagobert wurde vor zehn Jahren berühmt, weil er Achtziger-Revival-Popmusik mit deutsch-schweizerischer Schlagermusik kombinierte und die ganz großen Gefühle draufpackte. Auf seinem siebten Album "Dagobert und die wahre Musik vom südlichen Blütenland" erfindet sich der charismatische Crooner aus den Schweizer Bergen neu. Nachdem er früher vor allem über die unerfüllte Liebe sang, werden nun komplexe gesellschaftliche Themen in High-End-R ’n’ B-Produktionen verhandelt, in denen aber weiterhin eine wohlige und sanfte Tanzbarkeit steckt.

Mehr Informationen zum Konzert Donnerstag, 10. April 2025, 20 Uhr



Scheune Blechschloss

Alaunstraße 36-40

01099 Dresden

Als die britische Band Blood Red Shoes im Februar 2008 das erste Mal im Beatpol spielen sollte, klappte das nicht, sie steckten in Mitteldeutschland fest. Beim Nachholtermin im darauffolgenden November war ihr Album "Box Of Secret" schon ein Hit in den Indiecharts, das Konzert komplett ausverkauft und "eine der unbestritten denkwürdigsten Shows" in der Geschichte des Beatpols. Nun kommt das Duo, das allein mit Gitarre und Schlagzeug eine ungeheure Wucht entfachen kann, wieder hierher, um mit ihrem "Disco-Grunge" das Publikum beim Polimagie-Festival zum Ausrasten zu bringen.

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 11. April, 2025, ab 19 Uhr, mit Squid, Endless Wellness, Girl Scout, Cash Savage ans the last drinks (im Rahmen des Polimagie-Festvals)



Beatpol, Altbriesnitz 2 A, 01157 Dresden

Die Berliner Band mit dem seltsamen, aber schwer zu vergessenden Namen hat eine ziemlich genaue Ahnung davon, was sie selbst eigentlich macht: "Acht Eimer Hühnerherzen sind ein halbakustisches Nylon-Punk-Trio auf Bindungsangst. Wandergitarren-Hardcore mit Fuzz und Driver für alle Heiter-Depressiven. Ein post-dadaistischer Soundtrack-of-our-Lives für die drei großen 'A's der Städte: Alleinerziehende, Alkoholiker und Allergiker ... und alle anderen Lost Souls." Tja, das hätten wir nicht besser sagen können. Außer dass die ohrwurmhaften Songs des Kreuzberger Trios – bestehend aus der Sängerin Apocalypse Vega, dem Bassisten Herr Bottrop und Schlagzeuger Bene Diktator – sehr gute Laune machen und voller Selbstironie und Alltagsweisheit stecken. Ihr neues Album heißt "Lieder" und genau die werden sie auch in Dresden spielen.

Mehr Informationen zum Konzert Sonntag, 26. April 2025, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden