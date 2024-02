Die Musik von Oum Shatt zu definieren oder überhaupt nur zu beschreiben, war schon bei ihrem selbstbetitelten Debütalbum schwierig. Zu unerhört ist die Musik der in Berlin ansässigen Band – bestehend aus Sänger und Songschreiber Jonas Poppe, Gründungsmitglied Chris Imler am Schlagzeug, Gitarrist Richard Murphy und Rémi Letournelle an Bass und Synthesizer.



So führen sie amerikanischen Surf mit griechischer Rembetika-Musik, No Wave und orientalischen Einflüssen zu einem ganz eigenen, gar eigenartigen Sound zusammen, den sie nun auf ihrem neuen Album "Opt Out" nochmal weiterentwickelt haben. Dazu singt Jonas Poppe oft doppelbödige, zuweilen sarkastische Texte, die sowohl die Liebe als auch den Wohnungsmarkt, Politik, Kunstfreiheit und Machtstrukturen thematisieren: "I would have quit my job, if I ever had one."