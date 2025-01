Nachdem die Stereo Total-Sängerin Françoise Cactus im Winter 2021 gestorben ist, blieb Brezel Göring allein zurück – in einem Leben ohne seine Arbeits-, Lebens- und Liebespartnerin. Die Zeit der Trauer hat er in seinem berührenden Solo-Album "Psychoanalyse (Volume 2)" verarbeitet, sehr ehrlich, zudem lustig, manchmal ironisch, manchmal leicht zynisch – aber immer sehr schön im "Sanften Wahn". Nun ist das nächste Album erschienen: Auch auf "Friedhof der Moral" sind Einsamkeit, Dunkelheit, Sehnsucht und Tod wiederkehrende Motive, aber es macht trotzdem Spaß. Dabei findet man Referenzen zu Klassik, japanischem Blues, Diskomusik, Punk, Hiphop und natürlich französischen Chansons. Ein Konzert zum Weinen, Lachen und danach glücklicher nach Hause gehen.

Bildrechte: Tina Linster

Mehr Informationen zum Konzert Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr



GrooveStation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

Lewis Lloyd war desillusioniert von der britischen Politik, also zog er nach Berlin. Dort traf er in der untergrundigen Musikszene Sally Brown, Brandon Walsh und Jesper Munk (Gitarre/Synth) und gründete mit ihnen die Band Plattenbau, in der alle ihre verschiedenen musikalischen Wurzeln aus Blues, Rock, Country, aber auch Punk, Elektronik, Avantgarde, Wave- oder Noiserock in einen Topf schmissen. Herausgekommen ist repetitiver Postpunk und New Wave, der manchmal etwas nervös und atemlos klingt, aber dennoch mitreißend. Plattenbau spielten bereits im legendären Bowery Ballroom in New York und auf vielen namhaften Festivals. Schön, dass sie nun auch im Ostpol Dresden auftreten.

Bildrechte: Julio Cordey

Mehr Informationen zum Konzert Dienstag, 11. Februar, 21 Uhr



Ostpol

Königsbrückerstraße 47

01099 Dresden

Postpunk-Bands gibt es inzwischen viele. Actors aus Vancouver könnte man inzwischen schon als Post-Postpunk-Band bezeichnen, schließlich haben sie mit ansteckenden Beats und mal kühlen, mal herzerwärmenden Schichten von Synthesizern, Bass und Schlagzeug das Genre weiter nach vorne gebracht. Sie gehören in eine Reihe mit Bands wie The Soft Moon und Cold Cave, die ihre Musik mit einem tiefen Wissen über die Vergangenheit vorantreiben. Auch David Bowie und Roxy Music sind Einflüsse, wie man beim Konzert in Dresden hören wird.

Bildrechte: Artoffact Records

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 14. Februar 2025, 20:30 Uhr



Studentenclub Bärenzwinger e.V.

Brühlsche Terrasse, Brühlscher Garten 1

01067 Dresden

"Bodies" ist ein Herzensprojekt der in Berlin lebenden australischen Sängerin, Songwriterin und Produzentin Kat Frankie, die das Konzept dieser A-Capella-Show so erklärt: "Es gibt keine Instrumente, was aus irgendeinem Grund unglaublich befreiend ist. Wenn acht Leute auf der Bühne sind – acht Körper, acht Stimmen und sonst nichts – scheinen die üblichen Strukturen und Erwartungen nicht zu gelten." Und so singen acht Sängerinnen Stücke, die Kat Frankie geschrieben hat, über Autonomie, Arbeit und Kolonisation. Die ersten Shows, unter anderem in der Elbphilharmonie und der Berliner Volksbühne waren ausverkauft, bevor Corona der Tour ein jähes Ende setzte. Im letzten Jahr rührten sie dann auf der nachgeholten Tour das Publikum zu Tränen. Umso schöner, dass die Bodies jetzt noch einmal wiederkommen.

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 15. Februar 2025, 20 Uhr



Kulturpalast

Schloßstraße 2

01067 Dresden

Seit über zwei Jahrzehnten verschiebt die kalifornische Band Xiu Xiu (sprich: Schu Schu) musikalische Genregrenzen in alle möglichen Richtungen. Ihre Musik ist eine Mischung aus britischem Postpunk und Synthie-Pop, Noise und experimenteller Musik, asiatischer Perkussionsmusik, amerikanischem Folk, House und Rock 'n' Roll der 50er-Jahre. Andere sagen auch, die Band von Jamie Stewart macht Musik für die Momente, in denen die harten Realitäten des Lebens auf seine existenziellen Geheimnisse treffen. Es wird also auf jeden Fall ein interessanter Abend.

Bildrechte: imago images/Gonzales Photo

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 22. Februar 2025, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden