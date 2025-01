Wenn man an Dänemark denkt, denkt man nicht unbedingt an guten Heavy Metal. Das könnte die Band Siamese aber gerade ändern, denn die fünf Musiker entwickeln sich zum Aushängeschild der dänischen Musikszene. Inspiriert von Bands wie Architects und Bad Omens haben sie in den letzten Jahren stetig und sicher die Herzen auf der ganzen Welt erobert. Die Metal-Core-Band ist als erstklassiger Live-Act bekannt, was sie unter anderem auf Touren mit Korn, Corey Taylor und Nothing More bewiesen haben. In Dresden stellen sie ihr neues Album "Elements" vor.