Gogol Bordello sind eine wilde, interkontinentale Horde, die seit 1999 die Welt mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus rauem Punk und osteuropäischem Gypsy-Swing immer wieder aufwühlt. Doch die Kapelle um Schauspieler, Sänger, Gitarrist, Frontmann und Chefideologe Eugene Hütz ist nicht nur eine mitreißende Partyband, sondern durchaus auch politisch unterwegs. Denn Hütz, der sowohl ukrainische als auch russische Wurzeln hat, bringt jetzt erst recht durch die Musik seine Wut, seine Trauer und seine Hoffnung bezüglich des Kriegs in der Ukraine und des allgemeinen Zustands der Welt zum Ausdruck. Seine Botschaft: Wenn alle Hoffnung verloren scheint, leuchtet sie von innen heraus wie ein Licht, das nicht zu löschen ist. Das klingt dann sowohl nach Volksfest auf dem Balkan, als auch nach New Yorker Punkkeller – und macht jede Menge Spaß.

Paolo Nutini ist Sohn einer schottischen Mutter und eines italienischen Vaters – und diese beiden europäischen Einflüsse hört man seiner Musik auch an. Gemeinsam mit seinem Opa schmetterte er italienischen Opernarien, schottische Folk-Hymnen und große Soul-Klassiker. Parallel entdeckte der junge Paolo in den Plattenregalen seiner Familie bis heute wichtige Referenzpunkte wie Ray Charles und Elton John, Van Morrison und Pink Floyd. Inzwischen hat er mit seinem ganz eigenen Genre-Mix zwischen klassischem Soul und modernem Pop, zeitlosem Folk und lässiger Rockmusik bereits mehrmals Platz 1 der UK-Albumcharts erreicht. In Dresden stellt er sein neues Album "Last Night at the Bittersweet" vor.