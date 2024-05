Die Berliner Beatsteaks spielen normalerweise in den großen Hallen, doch bevor sie dort ihr Ende Juni erscheinendes neues Album "Please" live vorstellen, gehen sie noch auf eine ganz besondere Tour, die sie selbst so ankündigen: "Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und dem zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist – und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs. Und zwar vornehmlich dort, wo die besagten Parteien am stärksten sind und damit das Leben am unangenehmsten zu werden droht. Wir hoffen auf Nachahmer/innen und darauf, dass etwas entsteht: Solidarity!" Der Vorverkauf wird von den Alternativen Jugendzentren (AJZ) selbst organisiert.

Termine im Umland von Dresden:

11. Juni, 20 Uhr AJZ Leisnig

16. Juni, 20 Uhr, Jugendhaus Roßwein

19. Juni, 20 Uhr, Steinhaus Bautzen

Deadletter sind eine junge Band aus Südwest-London, die der ein oder andere schon als Vorband bei Placebo gesehen haben könnte. Die sechsköpfige Band zelebriert einen selten gewordenen Style zwischen Art-Rock, Dance-Punk und den besten Trademarks des Garage-Rock-Revivals der frühen 2000er. Trotzdem klingen sie absolut zeitgemäß, wofür sie in den einschlägigen europäischen Magazinen und Feuilletons gefeiert werden. Klassischer Fall also von: Die werden noch ganz groß, also lieber jetzt schon mal hingehen, wo sie noch im kleinen Ostpol spielen.

Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr

Ostpol

Königsbrücker Str. 47, 01099 Dresden

Grossstadtgeflüster sind eine Berliner Band, die – man kann es nicht anders sagen – jede Menge Hits ballern, darunter "Fickt-Euch-Allee" oder "Feierabend". Diese mal gesungenen, mal gerappten Hymnen sind tanzende Unabhängigkeitserklärungen, kopfnickende Befreiungsschläge von gesellschaftlichem oder selbstgemachtem Erwartungsdruck, pogende Ping-Pongs zwischen Größenwahn und Scheitern. Immer wird schön mitgesungen, aber nie mit dem Finger auf andere gezeigt oder nach unten getreten. Das hört man auch auf dem neuen Album "Das Über-Icke", das Sängerin Jen Bender, Keyboarder Raphael Schalz und Schlagzeuger Chriz Falk live auch in Dresden vorstellen.

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr

Open Air Gelände Schleife 1

Industriegelände, 01099 Dresden

Das "Come to the Woods" ist das bandeigene Festival von Woods of Birnam, der Dresdner Band um Schauspieler und Sänger Christian Friedel. Jedes Jahr laden sie sich befreundete Musiker*innen oder Bands, von denen sie Fans sind, nach Dresden ein. Der Konzertplatz Weißer Hirsch ist ein einzigartiger Ort mitten im Wald und im Schatten einer alten Kuppelbühne, auf dem eine fast magische Atmosphäre entstehen kann. Mit dabei sind diesmal Robert Gwisdek alias Käptn Peng, der sein neues Solo-Projekt vorstellen wird, die Irin Wallis Bird und die Chemnitzer Synthie-Pop-Band Poly Ghost. Woods of Birnam selbst spielen natürlich auch und feiern den zehnjährigen Geburtstag ihres Debütalbums "Woods of Birnam", das sie an diesem Abend komplett live spielen werden. Zur Aftershow-Party legt dann unter anderem Lars Eidinger auf.

