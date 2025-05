Pussy Riot wurden 2012 über Nacht berühmt, als sie in Moskau wegen des Aufführens eines Punk-Gebets verhaftet wurden. Inzwischen ist die Situation in Russland nicht besser geworden – ganz im Gegenteil. Kritische Medien sind im Land verboten, das Internet in Teilen blockiert, der Ruf nach Beendigung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine wird bestraft. Vielen Mitgliedern der Polit-Punk-Performance-Gruppe blieb nichts anderes als das Exil.



Von dort aus haben sie ihre Inszenierung "Riot Days" – die bereits in Dresden zu erleben war und in der unter anderem Maria Alyokhina von den Anfängen der rebellischen Gruppe 2011, über ihre legendären Auftritte, ihre Verhaftung, den Prozess und ihren Aufenthalt in einem sibirischen Gefängnislager bis zur Entlassung erzählt – überarbeitet und zu einer neuen Bühnen-Version gebracht, die auch auf aktuelle Ereignisse wie den Tod Alexej Nawalnys eingeht. Das ist nicht einfach ein Konzert, sondern mit Gesängen, Choreografien, Soundcollagen, Videos und Texten schaffen Pussy Riot ein kraftvoll-anarchistisches Plädoyer für den Widerstand in einer rechts-populistischen, nationalistischen Welt.