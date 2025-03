Matze Rossi ist eine feste Größe in der deutschen Indie- und Singer-Songwriter-Szene und vor allem für seine ehrlichen, handgemachten Lieder bekannt. "Meine Songs handeln von den kleinen und großen Momenten, die uns alle bewegen – von Freundschaft, Liebe, Verlust und der Suche nach dem, was wirklich zählt", sagt er selbst. Er mache Musik, um Menschen zu berühren und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind in ihren Gedanken und Gefühlen. Dass ihm das auch mit seinem neuen Album "WUNDER.punkt" gelingt, wird er live im Ostpol Dresden beweisen.

Donnerstag, 6. März 2025, 21 Uhr



Ostpol

Königsbrücker Straße 47

01099 Dresden

Konrad Küchenmeister begann seine Solokarriere als Straßenmusiker auf öffentlichen Plätzen und Flohmärkten in Berlin. Seitdem hat sich Einiges geändert, er spielte tausend Konzerte auf der ganzen Welt, nicht zuletzt als Support-Act von Manu Chao in Brasilien. Denn der in Berlin lebende Dresdner klingt sehr international mit seiner Interpretation von Genres wie Drum 'n' Bass, Reggae, Dub, Hip Hop, Ska, Balkan Beats und Dubstep. Auf der Bühne ist das besonders beeindruckend, weil der Multiinstrumentalist alles live komponiert, arrangiert, kreiert und mixt. Zu Instrumenten wie Gitarre, Bass, Melodika, Keys, Drums und Percussion – und gerne auch mal auf Flaschen und Töpfen.

Donnerstag, 13. März 2025, 22:30 Uhr

(Humorzone-Aftershow)

(Humorzone-Aftershow)



Ostpol

Königsbrücker Str. 47

01099 Dresden

Isolation Berlin schaffen es bestens, Gefühle und Zustände wie Leid und Liebeskummer, Wut und Witz, Melancholie und Manie bestens zu vertonen. Man möchte beim Hören in die Kneipe gehen oder ziellos durch Berlin taumeln. Ihr aktuelles Album "Electronic Babies" ist nun nicht mehr beim kleinen Label Staatsakt, sondern bei Universal erschienen, nichtsdestotrotz klingt Tobias Bamborschkes Gesang so eindringlich wie nihilistisch. Das musikalische Spektrum der vierköpfigen Band reicht dabei von Post-Punk, Pop über Rock bis zum Chanson und hat immer auch Mitgrölpotenzial.

Mittwoch, 19. März, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

Als die Künstlerin Fuffifufzich 2021 das erste Mal auftrat, war die Berliner Volksbühne innerhalb von Minuten ausverkauft. Dabei umfasste das Repertoire der Künstlerin damals gerade mal vier Songs. Kein Problem für die Berlinern, sie sang die Songs einfach zweimal und das Publikum jede Zeile doppelt – vor allem diese: "Hallo 110, ist da die Po-Polizei? Ich möchte Anzeige erstatten wega Heartbreakerei". Inzwischen ist "Heartbreakerei" ein millionenfach geklickter Hit und mit "Feel zu spät" schon ihr zweites Album erschienen. Auch hier das große Thema: die Liebe. Das klingt dann mal nach Rap, mal nach Synthie-Pop, mal nach Falco, mal nach Vicky Leandros.

Donnerstag, 27. März 2025, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2 A

01157 Dresden

Cari Cari wurden passenderweise schon als Kind von The XX und The Kills bezeichnet – genauso wie als neue Cat Power. Gegründet haben Schlagzeugerin und Sängerin Stephanie Widmer und Gitarrist und Sänger Alexander Köck die Band allerdings, um mit ihrer Musik mal in einem Quarantino-Film zu landen. Das ist dem österreichischen Duo zwar bislang noch nicht gelungen, aber immerhin haben sie es mit ihren atmosphärischen Western Sounds aus Indie, Blues und 70er-Jahre-Rock in die ja auch ziemlich coole Serie "Shameless" geschafft – und auf die großen internationalen Festivalbühnen. Jetzt hat die Band ihre neue Single "Farfalla/Schmetterling" veröffentlicht und wird bei ihrem Konzert im Dresden noch viel mehr neue Songs spielen.

Freitag, 28. März 2025, 20 Uhr



Tante Ju

An der Schleife 1

01099 Dresden