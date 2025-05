Die zwei Schweden Daniel Johansson und Joakim Sveningsson waren schon in der Schule Freunde, inzwischen sind sie eine Institution in der schwedischen Musiklandschaft. Ihre Songs handeln oft vom klassischen Thema Liebeskummer und davon, wie man gegen ihn ansäuft. Trotz aller Melancholie in den Texten sind ihre Songs ein Gute-Laune-Mix aus Indie-Rock und typisch schwedischem Folk und Indiepop, zu dem man auch wunderbar tanzen kann. Und wer sich fragt, was Friska Viljor heißt, dem sei es hier gesagt: "Frische Kräfte" oder "gesunder Wille". Beides werden sie auf jeden Fall in den Beatpol in Dresden mitbringen.

Bevor Catharina Schorling richtig sprechen konnte, fing sie schon an zu singen. Inspiriert von Pop und Jazz brachte sich die heutige Multiinstrumentalistin verschiedenste Spielarten selbst bei und verließ dann das Drei-Häuser-Dorf in Niedersachsen, in dem sie aufwuchs, um in Berlin Musikproduktion zu studieren. Inzwischen ist die Wahl-Weimarerin längst gefeierte Musikerin und Sängerin, dank ihres Debütalbums "Moon", das 2019 viele gute Kritiken erhielt. 2023 erschien ihr Album "Change", auf dem sie Klavier, Gesang und Percussion zu feinstem träumerischen Pop verbindet, zu dem man live ganz wunderbar schwelgen kann. Am 23. Mai 2025 erscheint ihr neues Album "A different life", das sie in Dresden schon einmal live vorstellen wird.