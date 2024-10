Für Kurzentschlossene: "Mach dich auf den Weg/ Den Weg, den keiner sonst geht/ Geh ihn nicht allein/ Allein kommst du nicht heim/ Heim in jene Zeit/ Die Zeit, die dir noch bleibt/ Bleib nicht zu oft stehen/ Im Stehen wirst du bequem" – so beginnt das aktuelle Album "?0??" der Band Fehlfarben. Und genau das sollte man auch machen, nämlich sich auf den Weg zum Konzert dieser Band, die 1980 schon mit ihrem Debütalbum "Monarchie und Alltag" eines der besten Alben der deutschsprachigen Gitarrenmusik vorlegten. 44 Jahre und elf Alben später ist die Band um Sänger Peter Hein wieder unterwegs – diesmal singt sie über die Verunsicherungen, die sich nicht nur während der Pandemie ergaben, sondern auch im Alltag und der heutigen Gesellschaft.

Freitag, 25. Oktober 2024, 21 Uhr



Club Puschkin

Leipziger Str. 12

01097 Dresden

Es ist nicht ganz leicht, zu sagen, was Peter Licht da für Musik macht. Man müsste es wohl Indiepop mit deutschen Texten nennen und sagen, dass "Sonnendeck" sein größter Hit ist und sein neues Album "Alles Klar" heißt, aber damit würde man dem vielseitigen Künstler nicht gerecht werden. Also sagt man vielleicht besser, für wen er seine Musik macht: "Für alle melancholischen, schlaflosen, zweifelnden, muffelköpfigen, dystopisch sinnierenden, social-media-erschöpften Deeptalker und Weltbetrachter! Ach ja und für den ganzen Rest auch! Also für alle euphorischen, aus dem häuschenseienden, überschäumenden, gutgelaunten, über den Planeten rennenden lustigen Menschen", sagt er selbst. Und ja, sie alle sollten zu diesem Konzert in den Beatpol kommen.

Samstag, 2. November 2024, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

Bilderbuch haben nicht nur die Rockmusik neu erfunden, sondern auch sich selbst. Einst als Indierock-Schülerband gegründet, hat die österreichische Band seit ihrem Hit-Album "Schick Schock" R&B, Hip Hop und Soul integriert und ganz lässig mit Dada-Ästhetik und Sexyness kombiniert. Seitdem experimentieren die Wiener weiter stilvoll mit ihrem Stil und es ist eine große Freude, ihnen dabei zuzusehen und zuzuhören. Vor allem auf Konzerten, wenn Sänger Maurice Ernst mit seinem Mikrofonständer tanzt und Michael Krammer exzessive Gitarrensoli spielt. Beste Live-Band im deutschsprachigen Raum!

Sonntag, 10. November 2024, 20 Uhr



Alter Schlachthof

Gothaer Str. 11

01097 Dresden

Man kann eigentlich nur abraten, zu einem Konzert der Band Augn zu gehen. Denn es kann durchaus passieren, dass statt dem Punk-Rap-Duo zwei Schaufensterpuppen mit Strumpfhosen über dem Kopf auf der Bühne stehen, und die Songs – oder besser gesagt: mit Beats unterlegte Schimpftiraden – einfach vom Band abgespielt werden. Alles schon passiert. Denn die beiden Musiker, die sich hinter Augn verbergen, wollen anonym bleiben. Und doch könnte es ein gelungener Abend werden, denn die Texte sind pointiert und witzig und entlarven nicht nur den Anspruch an zeitgenössische Unterhaltungsmusik, sondern auch das aktuelle Phänomen, dass man zu allem eine Meinung haben muss. Und so kriegen hier alle ihr Fett ab – natürlich auch die Menschen, die auf ein Konzert von Augn gehen.

Donnerstag, 14. November 2024, 20 Uhr



Ostpol

Königsbrücker Straße 47

01099 Dresden

Konrad Küchenmeister begann seine Solokarriere als Straßenmusiker auf öffentlichen Plätzen und Flohmärkten in Berlin. Seitdem hat sich Einiges geändert, er spielte tausend Konzerte auf der ganzen Welt, nicht zuletzt als Support-Act von Manu Chao in Brasilien. Denn der in Berlin lebende Dresdner klingt sehr international mit seiner Interpretation von Genres wie Drum ‘n‘ Bass, Reggae, Dub, Hip Hop, Ska, Balkan Beats und Dubstep. Auf der Bühne ist das besonders beeindruckend, weil der Multiinstrumentalist alles live komponiert, arrangiert, kreiert und mixt. Zu Instrumenten wie Gitarre, Bass, Melodika, Keys, Drums und Percussion spielt er Gesang und Beatbox in eine Loopstation ein und klingt so wie eine komplette Band.

Samstag, 16. November 2024, 21 Uhr



Chemiefabrik

Petrikirchstraße 5

01097 Dresden

Der Name der norwegischen Band Kakkmaddafakka löst hierzulande gerne mal ein Schmunzeln aus. Vor allem, wenn Sänger Pål Vindenes über die verschiedenen Einflüsse der Band, die von Sixties bis Synthies reichen, sagt: "Das Einzige, was für uns zählt, ist, dass wir am Ende sagen: Ja, das ist der Kakk-Sound!" Der "Kakk-Sound" – das ist fröhlicher, tanzbarer Indiepop, der vor allem live ganz wunderbar funktioniert, wenn die Fans zu Hits wie "Restless" oder "Our Girl" abgehen. Wichtig zu erwähnen ist nur noch: Kakkmaddafakka heißt laut Angaben der Band "Partylöwen" und da werden sie ihrem Namen auf jeden Fall gerecht.

Dienstag, 26. November 2024, 20 Uhr



Alter Schlachthof

Gothaer Str. 11

01097 Dresden

Punk ist nicht tot. Und wenn es dafür einen weiteren Beweis braucht, dann sind es die Undertones, die ganz lebendig auf "45 Years of Teenage Kicks"-Tour sind: So lange ist es also schon her, dass die nordirische Band den Song über eine typische Junge-trifft-Mädchen-Geschichte schrieben, der dann bei Radiomoderator John Peel landete, der "Teenage Kicks" gleich zwei Mal hintereinander spielte und zum Superhit machte. Es sollte bis zu seinem Tod sein Lieblingslied bleiben – und darüber hinaus, denn seinen Grabstein ziert die erste Zeile des Songs: "Teenage dreams, so hard to beat". Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrer Bandgründung 1975 sind die Undertones wieder auf Tour, um zu zeigen, dass sie daneben noch jede Menge anderer mitreißender Punkhits im Petto haben.

Freitag, 29. November, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden