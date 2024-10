Die Freunde der italienischen Oper zählten in der DDR zu den sogenannten "anderen Bands" – denn sie galten nicht nur als gefährlich und provokant, sondern waren schon in den Achtzigern in jeder Note das Gegenteil von mehrheitstauglich. Dabei gibt es durchaus Menschen, die ihrem kultbehafteten Debüt "Um Thron und Liebe" auch ein wenig Schräger-Pop-Appeal bescheinigen. In der avantgardistischen Szene Dresdens spielten sie Konzerte, die inszenierten Performances glichen und mischten so Theaterbühnen und Vernissagen auf. Es passt also, dass sie das Record-Release-Konzert ihres neuen Albums "Kassandras Komplex" am Schauspielhaus ihrer Heimatstadt spielen. Der Sound darauf reicht von punkigen Indie-Perlen über Gothic-Wave bis zu Noise-Rock mit Überlänge. Dazu singt Ray van Zeschau über Themen wie Reflexion, Identität, Verlust und Abschied.