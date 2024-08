Man könnte meinen, EF sind eine typische Postrockband, die in ihrer Musik nordische Melancholie, Indie-Rock-Elemente und gelegentliche Hardcore-Ausbrüche vereinen. Doch das Erstaunliche an dieser Band, die sich 2003 in Göteborg gründete, ist, dass sie gleichzeitig hart und süß sein kann. So kommen die vier Schweden bei einem Indie- oder Postrock-Publikum genauso gut an, wie bei Fans von Heavy Metal. Und im Gegensatz zu vielen ihrer Postrock-Kollegen, die eine gewisse Neigung zum pathetischen Größenwahn haben, wissen EF, wie man Party macht – was sie auch in Dresden unter Beweis stellen werden.

Mehr Informationen Sonntag, 8. September 2024, 19:30 Uhr



Chemiefabrik

Petrikirchstraße 5

01097 Dresden

The Wedding Present waren Ende der Achtziger Jahre eine der erfolgreichsten Indiepop-Bands Großbritanniens. Nun kehren die Briten wieder zurück, um den 35. Jahrestag der Veröffentlichung ihres Albums "Bizarro" zu begehen. Auf dem zweiten Studioalbum der Band, das 1989 erschien, gelang es Sänger David Gedge, aus jeder Zeile herzzerreißende Verzweiflung und düsteren Sarkasmus herauszuquetschen. Das Album beginnt mit dem Ohrwurm "Brassneck", später folgte einer der größten Hits der Band: "Kennedy" hat nicht nur dramatischen Gitarrenaufbau, der sich zu einem Klangstrudel steigert, sondern auch einen brillanten Text zum Mitsingen, wie man live in der Groovestation in Dresden hören wird.

Mehr Informationen Freitag, 13. September 2024, 19 Uhr



Groovestation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

Nils Frahm ist dafür bekannt, dem uralten Instrument Klavier durch sein nachdenkliches und intimes Spiel ganz neue Töne zu entlocken. So hat er die Grenzen zwischen klassischer und elektronischer Musik mit Freude geöffnet. Und seine Mischung aus Ambient-Texturen und atmosphärischer Elektronik hat ihm viele Fans auf der ganzen Welt eingebracht. Zahlreiche Tourneen und Konzerte rund um den Globus haben den Ruf des in Berlin lebenden Pianisten, Komponisten und Produzenten als außergewöhnlicher Instrumentalist und faszinierender Live-Musiker gefestigt. Das wird er auch in Dresden beweisen, wo er brandneue Musik präsentiert.

Mehr Informationen Freitag, 13. September 2024, 19 Uhr



Junge Garde

Open-Air

Karcherallee 10

01277 Dresden

Vor 20 Jahren veröffentlichte Annett Louisan ihr Debütalbum "Bohème" und startete damit ihre große Karriere als eindrucksvolle Sängern, die Chanson, Jazz und Pop mit deutschen Texten zusammenbrachte. Und zwar so, wie man es bis dahin noch nie gehört hatte und wie es auch heute schwer zu beschreiben ist. "Annetts liederliche Lieder kleben an einem fest wie Pattex", schrieb der Stern damals und kam der Sache recht nahe. Nachdem das Jubiläumskonzert in der Hamburger Elbphilharmonie innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft war, kommt sie nun unter anderem auch nach Dresden, um das Publikum auf eine Zeitreise ins Jahr 2004 mitzunehmen. Denn sie will doch nur spielen!

Mehr Informationen Montag, 16. September 2024, 19:30 Uhr



Konzertsaal im Kulturpalast

Schloßstraße 2

01067 Dresden

Jacques Palminger & 440 Hertz haben eine Vision: traumhaft melodiöse Musik im Stil der späten 60er-Jahre mit deutschen Texten und mehrstimmigem Gesang im Jetzt und Hier ankommen zu lassen. Eine Vision, die längst Realität geworden ist. "Die Sehnsucht der Sterne" heißt ihr drittes Album, das dieses Jahr erschienen ist. Und diese Sehnsucht weiß die Band des Studio-Braun-Mitglieds bestens zu vertonen. Oder wie sie es selbst beschreiben: melancholische Eingebungen, vom Hamburger Regen angespült, mit Zauberjazz aufgeschlagen! Ihre Jazz-Rakete pfeift auf flüssigen Wasserstoff! Sie glauben nicht an UFOs, sie glauben an Tartufos! Sie wollen in der Musik transzendieren! Da sollte man auf jeden Fall dabei sein.

Mehr Informationen Freitag, 27. September 2024, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

Voodoo Jürgens ist schwer zu verstehen – zumindest wenn man der österreichischen Sprache nicht mächtig ist. Doch es lohnt sich, dem Wiener Liedermacher mit dem schwarzen Humor zuzuhören. In seinen Songs erzählt er Geschichten von Außenseitern, Gaunern, Verlierern und abgehängten Antihelden. In Dresden stellt der Austropopper sein aktuelles Album "Wie die Nocht noch jung wor" vor, auf dem er auch von seinen eigenen Kämpfen erzählt und uns an seinem Seelenleben teilhaben lässt. Seine Band swingt, twisted und jazzed sich unmuckerhaft, geschmackvoll und immer mit einer Leidenschaft, als ginge es um ihr Leben, durch ein Panoptikum allerschönster Klänge. Das macht auch Spaß, wenn man nicht alles versteht.