*Geboren am 17. Dezember 1956 in München

*Studium der Kirchenmusik und Chorleitung in München, wo er von 1989 bis 1996 auch an der Muskhochschule lehrte.

*1990 - Ernennung zum Kirchenmusikdirektor

*Ab 1994 - Arbeit mit dem Philharmonischen Chor München

*Ab 1997 - Kreuzkantor in Dresden.

*2010 - Berfung zum Mitglied in der Sächsischen Akademie der Künste

*2012 Sächsische Verfassungsmedaille

* Kreile ist stellvertretender Vorsitzender der Neuen Bachgesellschaft und Mitglied im Beirat der Internationalen Heinrich-Schütz-Gesellschaft.

*Tourneen führten den Chor unter seiner Leitung durch Deutschland und das europäische Ausland bis in die USA, nach Südamerika, Südkorea und Japan.