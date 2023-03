Gothart Stier wurde 1938 in Magdeburg geboren. Seine musikalischen Anfänge liegen im Stadtsingechor zu Halle, dem er bis zum Abitur angehörte. Später studierte er an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Dirigieren und Kirchenmusik. In privatem Gesangsunterricht ließ er sich zudem zum Konzertsänger ausbilden. Von 1963 bis 1991 war Gothart Stier Kantor und Organist an der Friedenskirche in Leipzig-Gohlis. Außerdem trat er als Konzert- und Oratoriensänger im In- und Ausland auf und wirkte in zahlreichen Rundfunk-, Fernseh- und Schallplatten-Aufnahmen mit Werken von Heinrich Schütz bis Arnold Schönberg und Mikis Theodorakis mit.