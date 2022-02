Sven Helbig : Ich bin eine Mischung aus überrascht und erfreut. Natürlich bin ich sehr glücklich über diese Anerkennung meiner Arbeit durch die Stadt. Und ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, in einen Dialog zu treten mit der Stadt, mit der Öffentlichkeit. Denn meine Arbeit befindet sich in einer ganz kleinen Nische und ich bin sehr viel unterwegs. Und sich jetzt hier in dieser Stadt mal zu äußern und zu verankern, das finde ich ganz toll! Und ich glaube, mit dieser Öffentlichkeit, die dieser Kunstpreis mit sich bringt, ist das möglich. Und da freue ich mich drüber.

Ach, ich hatte nie Ambitionen, hier wegzugehen. Das ist eine wunderbare Wohnstadt und inzwischen kann ich ja auch hier und da arbeiten. Das war nie mein Wunsch, wegzugehen. Aber natürlich ist das immer ein schöner Moment, wenn so eine Verbindung plötzlich entsteht, die durch so einen Preis dokumentiert wird. Denn ich bin ja Zugezogener, auch wenn ich jetzt schon einige Jahrzehnte in Dresden wohne. Aber diese Bindung an diese Stadt – so dass es Heimat wird und dass man sich zugehörig fühlt – die ist ganz wunderbar. Und ich hoffe, dass sich daraus auch noch mehr ergeben wird für ein Wirken in dieser Stadt.