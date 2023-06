Ludwig Güttler, der neben seinem solistischen Wirken Ensembles wie das Leipziger Bach-Collegium, das Blechbläserensemble Ludwig Güttler sowie das Kammerorchester Virtuosi Saxoniae ins Leben gerufen und geleitet hat, obendrein das Festival "Sandstein und Musik" in der Sächsischen Schweiz und die "Musikwoche Hitzacker" initiierte, war tatsächlich so lange dabei! Doch dann sollte endgültig Schluss sein.

Der "König der Trompete", wie der in Dresden lebende Künstler gerne genannt wurde, wollte das eigene Denkmal nicht selbst entweihen. "Ich wollte mir nie nachsagen lassen, er erreicht den Hof mit Müh’ und Not, in seinen Armen die Trompete war tot." Es hat mehrere Abschiedskonzerte gegeben, das Finale seiner Karriere hat Güttler in gewohnter Weise perfekt geplant, denn er meinte es ernst.

Nun aber muss er sich eingestehen: "Ich habe mich getäuscht. Ich hatte es mir anders vorgestellt und gedacht, es wird jeder verstehen, dass ich mich mal ausruhen will. Schließlich war ich fünfzehn Jahre über das normale Rentenalter hinaus aktiv. Aber dann begann der Januar, und ich fiel in ein Loch." Loslassen ist also gar nicht so einfach. In den vergangenen Wochen und Monaten habe er einsehen müssen, "nicht ich hatte die Musik gemacht, sondern die Musik hatte mich! Die hat keine Möglichkeit zum Loslassen."