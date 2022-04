Der 1968 in Dresden geborene Instrumentenbauer, Musiker, Komponist und Sänger Jan Heinke ist am Mittwoch nach einer Krebserkrankung gestorben. Das gab das von ihm mitbegründete Stahlquartett auf ihrer Internetseite bekannt. Zuvor berichtete die Sächsische Zeitung. Bekanntheit erlangte Heinke vor allem für seine Klangskulpturen und Musikinstrumente, die er aus Stahl baute und Stahl-Celli nannte.

Jan Heinke erhielt 2008 den Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden, weil er laut Jury durch seine "facettenreiche und innovative Arbeit dem Dresdner Musikleben maßgebliche Impulse verleiht" habe. Heinke lebte als freischaffende Musiker in Dresden und komponierte u.a. für die Landesbühnen Sachsen und die Dresdner Musikfestspiele. Er spielte europaweit in Produktionen für Theater, Festivals und Oper und war als Gastsolist an der Neuen Elblandphilharmonie Sachsen tätig. Seit über 30 Jahren beschäftigte sich Heinke außerdem leidenschaftlich mit dem westlichen Obertongesang. Erste eigene Erfahrungen mit dem Singen sammelte er im Kinderchor der Staatsoper Dresden.