Dieter Härtwig, der ehemalige Chefdramaturg der Dresdner Philharmonie, ist tot. Wie die Philharmonie am Dienstag in Dresden mitteilte, starb der 88-Jährige nach Angaben seiner Familie bereits am 30. Dezember. Er war von 1965 bis 1997 Chefdramaturg der Dresdner Philharmonie.