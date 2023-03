Die Semperoper in Dresden hat für ihre neue Spielzeit zehn Premieren angekündigt. Intendant Peter Theiler präsentierte das Programm für die Spielzeit 2023/24 am Dienstag in Dresden. Neben bekannten Stücken sind auch drei Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung in den Sparten Oper, Ballett und Junge Szene dabei.