Worum geht es? Die Gretchenfrage lautet: Kann Künstliche Intelligenz künstlerisch schöpferisch arbeiten? Die Antwort lautet – nein! Alles, was KI leistet, ist eine Kopie menschlicher Kreativität, respektive menschlicher Vorgaben. KI an sich ist nicht eigenschöpferisch-kreativ, ihr fehlt dafür im Kern das Bewusstsein. Gleichwohl werden in "chasing waterfalls" die ganz großen Fragen aufgeworfen: Wer bin ich? Wer beziehungsweise was bestimmt meine Identität? Welche Rolle spielt die Virtualität und droht der "Machtkampf" zwischen Mensch und Maschine eines Tages zu kippen? Künstliche Intelligenz also als Utopie oder Dystopie?

In "chasing waterfalls" wird einem weiblichen, realen Ich ein virtuelles Ich (beide hervorragend gesungen und gespielt von Eir Inderhaug) gegenübergestellt. Das reale Ich will sich eines morgens in seinen Rechner einloggen, scheitert aber an der Maschine: "Not convinced you are not a robot – Sie sind nicht Sie selbst." Am Ende klappt die Anmeldung noch, verliert sich das reale Ich jedoch in virtuellen Welten. Dort wird es mit seinen digitalen Twins konfrontiert und während die Grenzen zwischen realer und virtueller Welt immer mehr verschwimmen, kämpft das reale Ich um seine Existenz.