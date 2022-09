Dennoch eröffnet uns Esmeralda Conde Ruiz mit ihrer Recherche und der daraus entstehenden Komposition eine bisher ungekannte Klangwelt – die unserer permanenten digitalen Datenübertragung.Wer in diese Klangwelt hören möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden, denn Esmeralda Conde Ruiz wird dieses Werk erst im kommenden Frühjahr bei den "Dresdner Tagen der zeitgenössischen Musik" präsentieren. Über ihre Arbeit berichtet sie aber bereits am 29. September, auf einem Symposium in der der SLUB - Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek: "Zukunftsmusik. What the future might sound like".