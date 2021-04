Wie die Dresdner Band Tworna alte Volkslieder neu entdeckt

Dem Trio Tworna aus Quohren bei Dresden ist ein vielschichtiges Debütalbum geglückt: deutscher Folk aufregend neu gedacht und virtuos gespielt. Tworna sind Caterina Other an der Nyckelharpa, die in Berlin lebende Sängerin Jessica Jäckel an der Waldzither und Frieder Zimmermann, Gitarrist, Bassist und Soundtüftler. Für Frieder Zimmermann, der wie Caterina Other in Quohren lebt, fing alles mit dem Dokumentarfilm "Sound of Heimat" an. Der Film untersuche, warum die Deutschen so ein eigentümliches Verhältnis zu ihrer Volksmusik haben.