Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Dresdner Musikfestspiele erneut ihr Programm umplanen. Das Festival beginnt am 24. Mai 2021 zunächst mit einer Streamingwoche, da im Mai kein Spielbetrieb vor Publikum möglich ist. Einige Höhepunkte des 44. Festspieljahrgangs hat Intendant Jan Vogler in den Herbst verlegt. Sollte es das Infektionsgeschehen zulassen, wollen die Musikfestspiele schon im Juni eine reduzierte Festivalvariante veranstalten, vor allem mit Open-Air-Veranstaltungen. Die Enttäuschung über die neuerliche Absage der Festspiele in gewohnter Form hat Vogler noch nicht verwinden können:

Wenn man am Feuerlöschen ist, hat man keine Zeit, enttäuscht zu sein. Wir sind momentan sehr beschäftigt mit Umplanen und dem Versuch, so viel wie möglich vom Festival zu retten. Jan Vogler, Intendant der Dresdner Musikfestspiele

Gestreamte Programm-Höhepunkte

Intendant der Dresdner Musikfestspiele: Jan Vogler mit seinem Violincello Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die 44. Dresdner Musikfestspiele beginnen am 24. Mai 2021 zunächst mit gestreamten Konzerten. In dieser Form wird auch das Eröffnungskonzert präsentiert: Unter der Leitung von Daniele Gatti spielt das Dresdner Festspielorchester einen zweiteiligen Zyklus aller Sinfonien von Robert Schumann.



Ebenfalls digital findet die Verleihung des "Glashütte Original MusikFestspielPreises" statt – genauso wie die bereits 2020 geplante Weltpremiere des Tripelkonzerts "Alisma" für Violine, Violoncello und Klarinette aus der Feder des Schweizer Komponisten William Blank.



Aus der Elbphilharmonie gestreamt - In Kooperation mit dem Musikfest Hamburg - wird ebenfalls das lang erwartete Auftragswerk der Dresdner Musikfestspiele mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Nagano, mit Mira Wang (Violine), Jan Vogler (Violoncello) und Daniel Ottensamer (Klarinette) als Solisten.

Reduzierte Festival-Version im Juni

Die Festivalmacher hoffen, im Juni eine Auswahl von kleineren Formaten aus dem Festivalprogramm 2021 präsentieren zu können. Darüber hinaus soll die typische Dresdner Musikfestspielatmosphäre den Sommer über punktuell an verschiedenen Orten in Dresden aufflammen: Zum Beispiel mit der Afrikanischen Nacht mit Pape Diouf am 25. August in der Jungen Garde. Neuigkeiten zum Junifestival und das Programm des Herbstfestivals werden voraussichtlich Mitte Mai bekanntgegeben.