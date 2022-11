Der ehemalige Intendant der Dresdner Musikfestspiele und langjährige Kölner Opernintendant, Michael Hampe, ist tot. Der Künstler ist am 18. November in seiner Wahlheimat Schweiz verstorben, teilte der Wienand Verlag am Montag mit. Verleger Michael Wienand habe die Nachricht von der Familie erhalten, so ein Mitarbeiter am Montag. Hampe wurde 87 Jahre alt.