Frauke Roth , Intendantin der Dresdner Philharmonie, würdigt die Auszeichnung in schwierigen Zeiten. Der Preis ehre nicht nur ein einzigartiges Publikum, sondern auch eine Beziehung, die inzwischen 150 Jahre alt sei.

Ein Moment, in dem wir allen unseren treuen Besucherinnen und Besuchern am liebsten Blumen überreichen und danken würden.

Die Vergabekriterien des Preises richten sich nach der Treue und Verlässlichkeit des Publikums, seiner Aktivität und seinem Begeisterungsvermögen sowie nach seiner Zusammensetzung, etwa im Hinblick auf die Altersstruktur der Besucherinnen und Besucher. Stimmen all jene Faktoren, so kommt dem Publikum im Konzertbetrieb eine Schlüsselrolle zu. Gregor Burgenmeister, Herausgeber und Chefredakteur des Klassikmagazins "concerti" hat mit der Dresdner Philharmonie einen würdigen Preisträger gefunden, denn: "Ohne Publikum gibt es keine Musik!", so Burgenmeister.