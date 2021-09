17. bis 18. September Dresdner Drum & Bass Festival für mehr Frauen an den Bässen

Das Drum & Bass Festival in Dresden ist in vollem Gange. Mit talentierten Musikerinnen wie Kinga Glyk und Lada Obradovic will das Festival der unterrepräsentierten Weiblichkeit an den Bässen Rechnung tragen. Festivalleiter Philip Brehmer im Interview mit MDR KULTUR.