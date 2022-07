In zwei Folgen taucht die Doku-Reihe in die Geschichte und die Entwicklung einer neuen Kulturlandschaft ein, lässt prägende Figuren in Erinnerungen schwelgen und blickt auf die lokale Festivallandschaft. Zu Wort kommen DJs wie Mira, Robag Wruhme und Matthias Tanzmann sowie regionale Veranstalter*innen und Szenegrößen. Der 1977 in Leipzig geborene Matthias Tanzmann war einer der Resident-DJs im Szeneclub Distillery und betreibt heute u.a. ein Plattenlabel Bildrechte: Marcus Zahn

Underground-Feeling in den Anfangsjahren

Abseits der Metropole Berlin wird elektronische Musik in den 1990er-Jahren in Ostdeutschland zum Sound eines neuen Freiheitsgefühls, sei es in Städten wie Leipzig und Dresden oder tief in der Provinz von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die ersten Elektro-Partys finden teilweise illegal statt und wirken improvisiert. "Lost Places" werden genutzt, sei es eine alte Fabrik oder ein verlassenes Munitionslager – das zeigt der fünfte Teil von "Techno House Deutschland". Star-DJs aus der ganzen Welt feiern diese Aufbruchstimmung mit.

Alles lag offen, du musstest einfach nur reinlaufen, Anlage reinstellen und eine Party machen. DJ Mira über die 90er-Jahre in Ostdeutschland

Techno-Szene in Leipzig und Jena etabliert sich

Mit der Zeit werden Partys zu Partyreihen, zu Festivals, zu Clubs. Die Muna in Bad Klosterlausnitz, die Distillery in Leipzig, das Kassablanca in Jena und das legendäre Achtermai in Chemnitz werden gegründet. So sieht es aus, wenn im Leipziger Club Distillery die Musik die Menschen verwandelt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK