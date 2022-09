Elf Dresdner Musiker gründeten vor 20 Jahren die Banda Comunale. Seitdem steht das Musikprojekt für Weltoffenheit, Musik als Botschaft und interkulturellen Dialog. Karolina Trybała – als Jazz-Sängerin und Musikpädagogin an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater ausgebildet, studierte auch am Jazz Institut der Musikhochschule Katowice und an der Züricher Hochschule der Künste. Ihr Stil: Eine Musik, virtuos zwischen Avantgarde und Entertainment. Der Abend in Erfurt verspricht eine energiereiche Mischung.

Banda Comunale aus Dresden Bildrechte: Robert Rieger