Für Kurzentschlossene: "Derbe Strommusik und Schunkelpogo", so beschreibt Rummelsnuff das, was er da macht. Der Sänger aus Großenhain ist nicht nur bekannt für intensives Pumpen und Spreebäder im Winter, sondern auch für schaurig schöne Lieder und für Elektropunk-Gassenhauer zum Tanzen, die von Athleten und Arbeitern erzählen, vom Mannesfuß und der Bratwurstzange. Beste Begleitmusik zum Hanteltraining oder zur Bierrunde. Lieder über über Schwerarbeiter und Kraftsportler, über wahre Freundschaft und die raue See. Gemeinsam mit Maat Asbach wird er in Erfurt auch in der Rumpelkiste der Musikgeschichte wühlen, um den ein oder anderen Hit fröhlich zu verhunzen.

Freitag, 21. März 2025, 20 Uhr



Museumskeller

Juri-Gagarin-Ring 140a

99084 Erfurt

"Ich will für immer jung und dumm sein", singen Van Holzen auf ihrem neuen Album "Solang die Erde sich dreht", das erst im September erscheinen wird, aber mit dem sie jetzt schonmal auf Tour gehen. Und obwohl es die Band von Flo Kiesling, Daniel Kotitschke und Jonas Schramm schon seit zehn Jahren gibt, sind sie erst Mitte 20, also tatsächlich jung. Dass sie dumm sind, wollen wir aber nicht glauben, die Texte ihrer rockigen Indiesongs sind es auf jeden Fall nicht. Songs übers Weitermachen inmitten des Chaos, über das Sich-fallen-Lassen und Aufgefangen werden.

Donnerstag, 3. April 2025, 20 Uhr



Kulturzentrum Engelsburg

Allerheiligenstraße 20

99084 Erfurt

Wenn es einen Song gibt, der einen durch diverse private und gesellschaftliche Krisen hilft, dann ist das wohl "An irgendeinem Tag wird die Welt untergeh'n", in dem schon die zweite Zeile Optimismus verbreitet: "Doch an allen ander‘n Tagen halt nicht". Die Indiepopband Kapelle Petra schafft es in vielen ihrer Songs, die Probleme des Lebens recht simpel auf den Punkt zu bringen, sodass sie dann gar keine Probleme mehr sind. Ihr neuestes Album heißt "Hamm" – benannt nach ihrer Heimatstadt. Oder wie sie selbst sagen: "Für viele die kleine, graue Maus am Rande des Ruhrgebiets, in der man höchstens mal am Bahnhof umsteigt. Für uns ist Hamm der Mittelpunkt der Welt". Aber auch in Jena wird man ihre Songs über Hamm und das Leben fröhlich mitsingen.

Freitag, 4. April 2025, 20 Uhr



Kassablanca

Felsenkellerstr. 13A

07745 Jena

Die Punkrock-Band Turbostaat hat sich vor einem Vierteljahrhundert in der schleswig-holsteinischen Provinz gegründet und seitdem hat sich viel "Alter Zorn" angestaut, den sie auf ihrem so betitelten neuen Album thematisieren. Denn Turbostaat blicken trotz aller norddeutschen Liebe zum Watt nur selten starr aufs offene Meer, sondern vielmehr auf verwahrloste Eckkneipen, in der sich düstere Schatten stapeln, auf Metropolen, die immer enger werden, auf die Gesamtsituation, die schwierig ist. Dabei ist "Alter Zorn" kein "Früher war alles besser"-Album mit Hymnen und Parolen, sondern eher ein Werk der märchenhaften Düsternis. Ein bisschen mitsingen, kann man beim Konzert im Kassablanca aber ganz sicher trotzdem.

Mittwoch, 16. April 2025, 20 Uhr



Kassablanca

Felsenkellerstr. 13A

07745 Jena

Milliarden sind – auch wenn der Bandname anderes vermuten ließe – gar nicht viele, sondern nur zwei Musiker: Ben Hartmann und Johannes Aue. Dennoch ist der Name bei der Berliner Indie-Deutschrock-Band Programm. Denn ihre Songs sind irgendwo zwischen Börsencrash und Megagehältern, zwischen Insolvenz und neuen Chancen, zwischen Kommerz, Kultur und Kunst anzusiedeln. Kantige deutsche Lyrics prallen auf eingängige Harmonien und einen rebellischen Punk-Spirit. Dass ihr neues Album "Lotto" heißt, hat dann auch weniger mit Geld zu tun als vielmehr mit der Sehnsucht nach dem Ungewissen. Denn Milliarden wissen: Die "richtigen" Zahlen von heute sind die "falschen" von morgen.

Donnerstag, 24. April 2025, 20 Uhr



Kassablanca

Felsenkellerstr. 13A

07745 Jena