Wenn es einen Song gibt, der einen durch diverse private und gesellschaftliche Krisen hilft, dann ist das wohl "An irgendeinem Tag wird die Welt untergeh'n", in dem schon die zweite Zeile Optimismus verbreitet: "Doch an allen ander‘n Tagen halt nicht". Die Indiepopband Kapelle Petra schafft es in vielen ihrer Songs, die Probleme des Lebens recht simpel auf den Punkt zu bringen, sodass sie dann gar keine Probleme mehr sind. Ihr neuestes Album heißt "Hamm" – benannt nach ihrer Heimatstadt. Oder wie sie selbst sagen: "Für viele die kleine, graue Maus am Rande des Ruhrgebiets, in der man höchstens mal am Bahnhof umsteigt. Für uns ist Hamm der Mittelpunkt der Welt". Aber auch in Jena wird man ihre Songs über Hamm und das Leben fröhlich mitsingen.