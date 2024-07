Bildrechte: IMAGO/Panthermedia

Live-Musik Erfurt und Jena: Die besten Konzerte im Juli 2024

01. Juli 2024, 04:00 Uhr

Unsere Highlights für Konzerte im Juli in Thüringen: In Jena eröffnet die Kulturarena. Hier spielt Dota Songs mit Haltung, Erobique bringt das Publikum zum Lachen und Tanzen, The Cat Empire reisen mit ihrem wilden Genre-Mix aus Australien an und The Notwist stellen endlich ihr neues Album "Vertigo Days" vor. In Erfurt spielen Calexico romantische Wüstensounds für die Grenzenlosigkeit. Diese Übersicht wird immer zu Beginn eines Monats aktualisiert, damit Ihnen kein Konzert-Highlight entgeht!