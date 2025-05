Für Kurzentschlossene: Der Bandname verspricht nicht zu viel, denn ein bisschen plüschig ist er wirklich, der Indie-Pop der Chemnitzer Band Power Plush. Wohlfühlmusik, die einen auffängt, umarmt, in eine plüschige Decke wickelt. Dennoch ist nicht alles heititei bei der Band, die mit drei Frontfrauen gegen Depressionen und toxische Beziehungen ansingt. Nach ihrem gefeierten Debütalbum "Coping Fantasies" stellen sie nun im "FLINTA Wonder Land" des MVZ Wagner ihr neues Album "Love Language" vor, das im Hersbt erscheint. Flächige, warme Sounds zwischen Indie-Rock und Dreampop treffen hier auf milchig-bunte Bühnenlichter und ausgefallene Retro-Looks, Glitzersteinchen und in Sternenstaub gehüllte Kulissen.

"Wien" heißt das neue Album von Andreas Dorau. Denn ja, warum sollte der Hamburger Musiker, der einst mit dem NDW-Hit "Fred vom Jupiter" berühmt wurde und seitdem mit pfiffigen und eigenwilligen deutschsprachigen Pop-Perlen wie "Das Telefon sagt Du" oder "Ossi mit Schwan" ein Indie-Publikum begeistert, nicht endlich auch ein Album machen über die von Hamburg am weitesten entfernte deutschsprachigen Großstadt? Dabei ergeht sich Dorau niemals in Wien-Klischees, sondern sucht nach Geschichten und Klängen abseits des Offensichtlichen. So besingt er neben den Laternen in den Straßen und Gassen von Wien, auch einen Reisenden, der sich nachts schlaflos in seinem Hotelbett wälzt, einen tragisch Verzweifelten, der Trost bei der Telefonseelsorge sucht und einen unter Höhenangst Leidenden im Riesenrad am Prater. Themen also, zu denen man auch in Jena tanzen kann.