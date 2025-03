Dieses Konzert ist im wahrsten Sinne eins zum Träumen. Schon im letzten Jahr ging Polarkreis-18-Sänger Felix Räuber mit Pianist Martin Herzberg auf ausverkaufte Tournee, um das Album "The Art Of Dreaming" zu präsentieren. Nun lädt Räuber wieder zum "Traumkonzert", diesmal mit dem Konzertpianisten und Komponisten Justin Lehmann-Friese sowie weiteren Gästen. Gemeinsam wollen sie die Zeit anhalten und ihr Publikum in eine tiefe Traumwelt entführen, in der man sich mal wieder richtig fallen lassen kann.

Bildrechte: imago images / Robert Michael

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 1. März 2025, 19:30 Uhr



Alte Oper

Theaterstraße 1

99084 Erfurt

Was bei der Musik von Safi sofort auffällt, ist ihre Stimme. Sie umfasst viereinhalb Oktaven und wurde in einer Gesangsausbildung geschult. Mal singt die geborene Leipzigerin damit wie Hildegard Knef, mal flüstert sie, oft schreit sie sich die Seele aus dem Leib, dass es einen sprachlos zurücklässt. Ihre deutschsprachigen poetischen Texte beschreiben Fetzen einer Realität, die leider oft düster ist. Auf ihrem aktuellen Album "Groteske" macht Safi eine Form von Krach, die sich schwer einem Genre zuordnen lässt: Punk, Avantgarde, Rock, Noise, Wave, irgendwas dazwischen. Schlagzeuger Jörg Wähner (Apparat) trommelt auf Blechplatten vom Schrottplatz, und Gitarrist und Bassist Matthias Becker hat seine Instrumente präpariert. Das klingt laut, wild, rau – und bewegend.

Bildrechte: Guido Rottmann

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 1. März 2025, 20 Uhr



Museumskeller

Juri-Gagarin-Ring 140a

99084 Erfurt

"This is Pop" hieß das zweite Album von Shitney Beers, denn ja, was die Hamburger Band da macht, ist Pop. Aber anders als der von Popstars wie zum Beispiel – sagen wir jetzt mal ganz assoziativ – Britney Spears. Shitney Beers sind eher lo-fi unterwegs, Sängerin Maxi Haug singt zur E-Gitarre Songs übers Klarkommen und vor allem auch übers Nicht-Klarkommen. Im Dezember erschien ihr neues Album "Amity Island" inklusive knarziger Nineties-Popgrunge-Melodien mit queerfeministischen Texten. Es ist also sogar mehr als Pop.

Bildrechte: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Mehr Informationen zum Konzert Freitag, 14. März 2025, 20 Uhr



Ilvers

Magdeburger Allee 136

99086 Erfurt

Der Bandname verspricht nicht zu viel, denn ein bisschen plüschig ist er wirklich, der Indiepop der Chemnitzer Band Power Plush. Wohlfühlmusik, die einen auffängt, umarmt, in eine plüschige Decke wickelt. Dennoch ist nicht alles heititei bei der Band, die mit drei Frontfrauen gegen Depressionen und toxische Beziehungen ansingt. Nach ihrem gefeierten Debütalbum "Coping Fantasies" stellen sie nun im "FLINTA Wonder Land" vom MVZ Wagner ihr neues Album "Love Language" vor, das im April erscheint. Flächige, warme Sounds zwischen Indierock und Dreampop treffen hier auf milchig-bunte Bühnenlichter und ausgefallene Retro-Looks, Glitzersteinchen und in Sternenstaub gehüllte Kulissen.

Bildrechte: Janine Kuehn