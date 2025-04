Die drei Musikerinnen von toechter – Marie-Claire Schlameus, Lisa Marie Vogel und Katrine Grarup Elbo – sind mit klassischer Musik aufgewachsen. Doch nachdem sie alle ein Instrument gelernt hatten, wollten sie etwas Neues damit machen. Und so tanzen sie mit ihrem deutsch-dänischen Projekt toechter am äußeren Rand dessen, was man normalerweise von Musik mit Violine, Viola, Cello und Stimme erwarten würde. An der Schnittstelle zwischen Experimental-Pop und Elektronik schaffen sie mit ihren Instrumenten und Stimmen fantasievolle Landschaften, pulsierende Beats und farbenfrohe musikalische Mosaike. In Jena stellen toechter ihr zweites Studioalbum "Epic Wonder" vor.

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 10. Mai 2025, 20 Uhr



Trafo

Nollendorfer Str. 30

07743 Jena

Die Freunde der italienischen Oper zählten in der DDR zu den sogenannten "anderen Bands" – denn sie galten nicht nur als gefährlich und provokant, sondern waren schon in den Achtzigern in jeder Note das Gegenteil von mehrheitstauglich. Dabei gibt es durchaus Menschen, die ihrem kultbehafteten Debüt "Um Thron und Liebe" auch ein wenig Schräg-Pop-Appeal bescheinigen. In der avantgardistischen Szene Dresdens spielten sie Konzerte, die Performances glichen, und mischten so Theaterbühnen und Vernissagen auf. Nachdem sie sich 2018 bereits mit dem neuen Album "Via Dolorosa" zurückgemeldet hatten, legen sie jetzt nach. Der Sound auf "Kassandras Komplex" reicht von punkigen Indie-Perlen über Gothic-Wave bis zu Noise-Rock mit Überlänge. Dazu singt Ray van Zeschau über Themen wie Reflexion, Identität, Verlust und Abschied.

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 10. Mai 2025, 21 Uhr



MVZ_Wagner

Kochstraße 2a

07745 Jena

Der Bandname verspricht nicht zu viel, denn ein bisschen plüschig ist er wirklich, der Indie-Pop der Chemnitzer Band Power Plush. Wohlfühlmusik, die einen auffängt, umarmt, in eine plüschige Decke wickelt. Dennoch ist nicht alles heititei bei der Band, die mit drei Frontfrauen gegen Depressionen und toxische Beziehungen ansingt. Nach ihrem gefeierten Debütalbum "Coping Fantasies" stellen sie nun im "FLINTA Wonder Land" des MVZ Wagner ihr neues Album "Love Language" vor, das im Hersbt erscheint. Flächige, warme Sounds zwischen Indie-Rock und Dreampop treffen hier auf milchig-bunte Bühnenlichter und ausgefallene Retro-Looks, Glitzersteinchen und in Sternenstaub gehüllte Kulissen.

Mehr Informationen zum Konzert Samstag, 24. Mai 2025, 20.30 Uhr



MVZ Wagner

Kochstraße 2a

07745 Jena