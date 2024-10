"Kapa Tult sind quasi Die Ärzte", haben die Chefinnen von ihrem Label Ladies & Ladys mal über die Leipziger Band gesagt. Schließlich haben Kapa Tult eine singende Songschreiberin an der Gitarre, eine Steh-Schlagzeugerin und einen grinsenden Bassisten. Aber es gibt mindestens einen Unterschied: Sie haben auch noch eine Keyboarderin und sind somit den Ärzten zumindest zahlenmäßig überlegen und klingen nicht so punkig. Aber auch Kapa Tult singen deutsche Texte mit Humor – nur über andere Themen: Schulsystem, Klimakrise, Schönheitsideale und der Mutter, die darauf wartet, dass man endlich mal eine ernsthafte Liebesbeziehung führt. Das wird also schön!

Bildrechte: Betty Einhaus

Mehr Informationen Freitag, 1. November 2024, 20 Uhr



Kalif Storch

Zum Güterbahnhof 20

99085 Erfurt

Dass die Sterne eine der bedeutendsten Indiebands des Landes sind, ist klar. Dabei haben sie sich immer wieder neu erpfunden. Wie viele Hits aus der Feder von Sterne-Kopf Frank Spilker in den letzten circa 30 Jahren erschienen sind, macht zur Zeit das Album "Grandezza" deutlich, auf dem 18 Singles der Hamburger Band neu veröffentlicht wurden – von "Was hat dich bloß so ruiniert" bis "Wir wissen nichts". Die Tour zu dieser Art Best-Of-Album wird also ein großes Fest oder wie es Die Sterne auf ihrer Webseite selbst in der Einladung schreiben: "Kommt optimistisch und voller Erwartung oder kommt skeptisch, aber kommt und haltet die Nasen oben."

Bildrechte: picture alliance/dpa/Pias | Brigitta Jahn

Mehr Informationen Donnerstag, 7. November, 20 Uhr



Kassablanca

Felsenkellerstr. 13A

07745 Jena

Die Berliner Band Hope wird gerne mal mit Portishead verglichen. Zu recht, auch wenn Hope noch ein bisschen cooler sind, im Sinne von kühler klingen. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum haben sie mit Olaf Opal (Produzent von The Notwist) in einer zerfallenen Lungenheilanstalt aufgenommen, um die innere Zerstörung und Kälte einzufangen. Die Platte von 2017 ist inzwischen ein zeitloser Klassiker, der auch international Beachtung fand. Auf ihrem zweiten Album "Navel" hat die Band ihren Synthie-Postpunk-Indie-Sound reduziert und Sängerin Christine Börsch-Supan singt mit tiefer Stimme übers Anerkennen und Überwinden einer Sucht und dabei auch von Heilung und Selbstbestimmung, Trost und dem Akzeptieren des Lebens in all seinem Schmerz und all seiner Schönheit.

Bildrechte: IMAGO / Votos-Roland Owsnitzki

Mehr Informationen Samstag, 9. November 2024, 20 Uhr



Museumskeller

Juri-Gagarin-Ring 140a

99084 Erfurt

Konrad Küchenmeister begann seine Solokarriere als Straßenmusiker auf öffentlichen Plätzen und Flohmärkten in Berlin. Seitdem hat sich Einiges geändert, er spielte tausend Konzerte auf der ganzen Welt, nicht zuletzt als Support-Act von Manu Chao in Brasilien. Denn der in Berlin lebende Dresdner klingt auch international mit seiner Interpretation von Genres wie Drum ‘n‘ Bass, Reggae, Dub, Hip Hop, Ska, Balkan Beats und Dubstep. Auf der Bühne ist das besonders beeindruckend, weil der Multiinstrumentalist alles live komponiert, arrangiert, kreiert und mixt. Zu Instrumenten wie Gitarre, Bass, Melodika, Keys, Drums und Percussion spielt er Gesang und Beatbox in eine Loopstation ein und klingt so wie eine komplette Band.

Bildrechte: Konrad Küchenmeister

Mehr Informationen Mittwoch, 13. November, 20 Uhr



Museumskeller

Juri-Gagarin-Ring 140a

99084 Erfurt

Deichkind ist eine der besten Live-Bands des Landes. Das hat sich auch nicht geändert, seitdem die Band zuletzt ihr inzwischen achtes Studioalbum herausgebracht hat. Zwar ist die Party auf "Neues vom Dauerzustand" nicht mehr so ausgelassen, schließlich sinnieren sie über Kapitalismus, Wutbürger und das Älterwerden, aber immer noch mit sehr viel Humor. Und da die Shows immer noch ein bisschen wilder, verrückter und mitreißender sind als die Songs auf Platte, wird auch dieses Konzert ein Fest zum Mitstampfen und Arme-Hochreißen – mehrere Kostümwechsel inklusive, die von bekritzelten weißen Ganzkörperanzügen über aufgeplusterte Westen oder die berühmten blinkenden Tetraeder-Hüte reichen. Remmidemmi und leider geil!

Bildrechte: imago/Robert Michael

Mehr Informationen Freitag, 29. November 2024, 19:30



Messehalle

Gothaer Str. 34

99094 Erfurt

Bei Sarah Lesch liegen Unterhaltung und Haltung sehr nah beieinander. Die Leipzigerin mischt seit Jahren das leicht verstaubte Liedermacher-Genre auf. Ihre lyrischen und feinsinnigen Texte bringen die gesellschaftspolitischen Themen unserer Tage in kleinen Alltagsgeschichten auf den Punkt. "Gute Nachrichten" heißt ihr aktuelles Album und die können wir wohl alle gebrauchen. Ihr Sound klingt darauf punkiger und bluesiger, ihre Haltung ist geblieben. Sarah Lesch singt über sich und erzählt damit gleichzeitig viel über andere: davon, wie die Welt sich selbst zerfleischt, wie die Menschen zweifeln, trauern, lachen, sinnlose Diskussionen führen und Liebe machen.

Bildrechte: IMAGO / Martin Müller