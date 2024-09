Die Freunde der italienischen Oper zählten in der DDR zu den sogenannten "anderen Bands" – denn sie galten nicht nur als gefährlich und provokant, sondern waren schon in den Achtzigern in jeder Note das Gegenteil von mehrheitstauglich. Dabei gibt es durchaus Menschen, die ihrem kultbehafteten Debüt "Um Thron und Liebe" auch ein wenig Schräger-Pop-Appeal bescheinigen. In der avantgardistischen Szene Dresdens spielten sie Konzerte, die Performances glichen und mischten so Theaterbühnen und Vernissagen auf. Nachdem sie sich 2018 bereits mit dem neuen Album "Via Dolorosa" zurückgemeldet hatten, legen sie jetzt nach. Der Sound auf "Kassandras Komplex" reicht von punkigen Indie-Perlen über Gothic-Wave bis zu Noise-Rock mit Überlänge. Dazu singt Ray van Zeschau über Themen wie Reflexion, Identität, Verlust und Abschied.

Mehr Informationen Freitag, 4. Oktober 2024, 20 Uhr



Museumskeller

Juri-Gagarin-Ring 140A

99084 Erfurt

Sechs Jahre hat es gedauert, bis die wegweisende Indie-Band aus Weilheim endlich ein neues Album präsentierte. Doch das Warten hat sich gelohnt: Auf "Vertigo Days" lassen sich The Notwist von ihrer eigenen Neugier und Offenheit zu einer lebendigen Musik tragen, indem sie aus freien Improvisationen perfekt ineinandergreifende Songs entstehen lassen. Die Brüder Markus und Micha Acher und Band verbinden melancholischen Pop mit funkelnder Elektronik und hypnotischen Krautrock mit schwebenden Balladen. Live wird das noch mehr nachwirken als auf Platte schon.

Mehr Informationen Sonntag, 6. Oktober 2024, 20 Uhr



Kalif Storch

Zum Güterbahnhof 20

99085 Erfurt

Bob Dylan ist wohl der bekannteste Singer-Songwriter der Musikgeschichte. Man könnte auch sagen, er hat das Genre erfunden. Songs wie "The Times They are A-Changin’", "Blowin’ in the Wind" und "Like a Rolling Stone" kennen Menschen aller Generationen, hunderte Millionen Platten hat der Amerikaner bereits verkauft. Für seine wunderbaren Texte hat er als einziger Musiker der Welt bereits einen Nobelpreis bekommen. Seit 2021 ist der inzwischen 83-Jährige unter dem Motto "The Rough and Rowdy Ways" auf Welttournee, die ihn nun auch nach Erfurt führt. Es handelt sich dabei übrigens um eine "handyfreie Show", die Benutzung von Mobiltelefonen ist untersagt.

Mehr Informationen Dienstag, 8. Oktober 2024, 20 Uhr



Messe Erfurt

Gothaer Straße 34

99094 Erfurt

"Mach dich auf den Weg/ Den Weg, den keiner sonst geht/ Geh ihn nicht allein/ Allein kommst du nicht heim/ Heim in jene Zeit/ Die Zeit, die dir noch bleibt/ Bleib nicht zu oft stehen/ Im Stehen wirst du bequem" – so beginnt das aktuelle Album "?0??" der Band Fehlfarben. Und genau das sollte man auch machen, nämlich sich auf den Weg zum Konzert dieser Band, die 1980 schon mit ihrem Debütalbum "Monarchie und Alltag" eines der besten Alben der deutschsprachigen Gitarrenmusik vorlegten. 44 Jahre und elf Alben später ist die Band um Sänger Peter Hein wieder unterwegs – diesmal singt sie über die Verunsicherungen, die sich nicht nur während der Pandemie ergaben, sondern auch im Alltag und der heutigen Gesellschaft.

Mehr Informationen Freitag, 18. Oktober 2024, 20 Uhr



Kalif Storch

Zum Güterbahnhof 20

99085 Erfurt

"Wir machen timeless melancholic music", beschreibt die Band International Music ihren eigenen Stil. Hinter dem allgemeingültigen Namen verbergen sich die beiden Musiker Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel, die zu zweit auch mit der sehr schön benannten Band Düsseldorf Düsterboys Musik machen, hier aber noch den Schlagzeuger Joel Roters dabei haben. Gemeinsam entwickeln sie einen minimalistischen Rock-Sound, der zwischen Sechziger Beat und Boogie, Siebziger Krautrock, Achtziger New Wave und Neunziger Shoegaze und Postrock oszilliert und dabei jede Menge Spaß macht. Nicht zuletzt, weil die Texte auch sehr super sind und sich mit Fragen des Lebens und der Liebe beschäftigen. Zum Beispiel: Ab wann ist eine Beziehung überhaupt "fest" und wie lange bleibt sie so, bloß weil sie gerade fest ist? Eine Antwort gibt es vielleicht nicht, aber melancholisch schön wird es werden, wenn die drei ihr aktuelles Album "Endless Rüttenscheid" vorstellen.

Mehr Informationen Samstag, 19. Oktober 2024, 20 Uhr



MVZ_Wagner

Kochstraße 2a

07745 Jena

Phillip Boa ist eine Indie-Ikone – und war das schon, bevor der Begriff inflationär für alle möglichen Gitarrenbands benutzt wurde. 1985 gründete er zusammen mit Pia Lund seinen Voodooclub, der stark von britischen Postpunk-Bands beeinflusst wurde. Und so fand Phillip Boa, der sich nie ans Musikgeschäft anbiederte, international fast noch mehr Anerkennung als hierzulande. Seine poetischen Texte sind ein Mix aus absurden Träumereien, Liebesliedern und manchmal bizarren und verstörenden Inhalten. Und von seinen fast 450 Songs, die er in den letzten knapp 40 Jahren schrieb, wird er in Erfurt neben den Songs des Albums "Boaphenia", das gerade 20. Geburtstag feierte, auch ein kleines Best-Of spielen.

Mehr Informationen Samstag, 26. Oktober 2024, 20 Uhr



Central Club

Am Wasserturm 8-10

99085 Erfurt

Es ist nicht ganz leicht, zu sagen, was Peter Licht da für Musik macht. Man müsste es wohl Indiepop mit deutschen Texten nennen und sagen, dass "Sonnendeck" sein größter Hit ist und sein neues Album "Alles Klar" heißt, aber damit würde man dem vielseitigen Künstler nicht gerecht werden. Also sagt man vielleicht besser, für wen er seine Musik macht: "Für alle melancholischen, schlaflosen, zweifelnden, muffelköpfigen, dystopisch sinnierenden, social-media-erschöpften Deeptalker und Weltbetrachter! Ach ja und für den ganzen Rest auch! Also für alle euphorischen, aus dem häuschenseienden, überschäumenden, gutgelaunten, über den Planeten rennenden lustigen Menschen", sagt er selbst. Und ja, sie alle sollten zu diesem Konzert ins Trafo in Jena kommen.

Mehr Informationen Mittwoch, 30. Oktober 2024, 20 Uhr



Trafo

Nollendorfer Str. 30

07743 Jena